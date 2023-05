Mundial sub 20: acusan al capitán de Nigeria, en su país, de inventarse un equipo para jugar el torneo

El Mundial sub 20 de Argentina tiene por estas horas una historia que ha llamado la atención: el capitán de la selección de Nigeria es acusado, en su propio país, de estar inscripto en un club que no existe para poder jugar el torneo.

“Bameyi figuraba en la lista enviada a la FIFA como jugador del Yum Yum FC. Ahora hay informes de que no existe tal club”, escribió el periodista norteamericano Brian Sciaretta, quien informó sobre el caso, según publica Infobae.

El defensa que juega en el lateral derecho es titular en el equipo africano que ha tenido un gran arranque en el Mundial, con triunfo ante República Dominicana por 2-1 e Italia por 2-0, y que este sábado jugará ante Brasil, partido en el que se cerrará el grupo.

El caso surgió en el propio país del jugador de 17 años. Bameyi fue anotado por su federación como jugador del Yum Yum FC, un equipo del que no hay registro, según informó Own Goal Nigeria.

“Dónde se basan exactamente? Abuja, dijeron, pero fuentes en Abuja negaron haber conocido a un equipo con ese nombre”, dijo dicho medio.

El nombre de Bameyi ya había generado repercusión cuando el entrenador de la selección mayor, Jose Peseiro, citó al juvenil para los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2023 ante Guinea Bissau. “Le elegí porque es un gran defensa, hay jugadores del mismo nivel, pero tengo que elegir a jugadores en los que confíe”, explicó el DT.

Ahora, Ladan Bosso, el entrenador de la sub 20 de Nigeria, lo convocó para el mundial de la categoría, al igual que al arquero Chijioke Anigboso, quien también estuvo en el plantel mayor convocado por Peseiro.

Pero Bameyi fue cuestionado por su convocatoria al mundial juvenil. “Si bien se puede decir que la decisión de llamar a Anigboso está justificada debido a su desempeño casi impecable, no se puede decir lo mismo de Bameyi, quien tuvo que conformarse con un lugar en el lateral derecho ya que no pudo desplazar al dúo de Benjamin Fredrick y Abel Ogwuche, quien formó una relación casi perfecta en la defensa central en su ausencia debido a una suspensión”, se preguntó el medio Own Goal Nigeria.

El diario AS de España informa que Anigboso también se encontraría actualmente en una situación similar a su compañero: inscripto en un equipo cuya existencia están en duda y sin ninguna fuente que informe la localización y plantilla del mismo

Pese a los cuestionamientos, el lateral ha tenido buenas actuaciones en Argentina.

Dicho medio también dio un detalle sobre Bameyi y es que no pertenece a la liga de Super Eagles, lo que tiene un antecedente que le costó el cargo a un DT.

“Una de las acusaciones formuladas contra el entonces (DT) Stephen Keshi que llevó a su despido fue su decisión de invitar a un jugador que no pertenece a la liga, Gabriel Okenchukwu, a la selección absoluta. Entonces, ¿Qué ha cambiado entre entonces y ahora que un jugador que no pertenece a la liga es lo suficientemente digno como para ser llamado a la selección absoluta?”, preguntó Own Goal Nigeria.

En Twitter, Nahuel Lanzón, especialista en fútbol africano, compartió distintos escenarios sobre el caso y repasó cómo son las juveniles en África.

"En África es muy común que las selecciones juveniles tengan varios equipos que van jugando distintos torneos regionales menores. Esto se hace para probar jugadores. La mayoría de ellos no tiene club o son clubes hiper amateurs. No es tan raro", señaló. "La mayoría de los jugadores en Nigeria no hacen inferiores como lo entendemos nosotros. Pasan por academias, algunas mejores, otras muy chicas, o llegan a edad de futbolista profesional sin formación juvenil. Se prueban en clubes y van quedando".