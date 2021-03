Murro sobre el aumento de jubilaciones de enero: "Se aprovechó para perjudicar a los jubilados"

El exministro de Trabajo Ernesto Murro criticó las "medidas" que tomó el gobierno durante la emergencia sanitaria por el coronavirus para los jubilados y pensionistas, que son las personas "más afectadas" por la pandemia.

"Ahora los jubilados y pensionistas tienen que depender más de su propia jubilación o pensión que antes porque su hijo o su nieta que también tienen sus problemas de trabajo y de ingresos no les pueden tirar unos pesos como le tiraban antes además de ir a visitarlos", dijo el expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) a El Observador.

Una de las críticas del Frente Amplio estuvo relacionada al último ajuste para las jubilaciones, en las que el aumento estuvo dos puntos porcentuales por debajo de la inflación del año. La evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) finalizó 2020 en 7,58%, casi dos puntos por debajo del aumento de precios que cerró en 9,4%.

"¿A la población más afectada por la pandemia como son los jubilados y pensionistas había que rebajarles $ 400 o $ 500 como se les rebajó en enero de este año?", se preguntó Murro.

El aumento según salarios está establecido en la Constitución, pero para el exministro se podría haber buscando una fórmula para el elevar el monto de ese ajuste.

"Lo que está establecido en la Constitución es otra cosa, es para beneficiar a los jubilados. Acá se aprovechó para perjudicar a los jubilados. Si el gobierno hubiera querido, atendiendo a la población más afectada por la pandemia, podía haberle dado un aumento igual al de la inflación", planteó.

Para Murro, el gobierno no "quiso" aumentar las jubilaciones "porque no ha tomado casi ninguna medida de apoyo a los jubilados y pensionistas. Y esta es una población especialmente perjudicada por la pandemia", sostuvo.

En 2020, el aumento de las jubilaciones ya había quedado por debajo de la inflación por primera vez en 14 años. En 2019, la inflación fue de 8,79% y el aumento para los jubilados y pensionistas fue de 8,57%.

Murro también que en la prioridad de la vacunación contra el coronavirus no se hayan incluido a los jubilados. "Me llama la atención que los queridos viejos y las queridas viejas de este país no sean prioritarios a la hora de la vacunación, que no se haya tomado casi ninguna medida para ellos, que están enfrentando una triple soledad: soledad que siempre tuvieron, la soledad agregada por la pandemia y la soledad del bolsillo", dijo.

El gobierno tiene previsto destinar el tercer embarque de vacunas, que llegará dentro de 14 días, a los mayores de 85 años. A su vez, este jueves el ministro Daniel Salinas adelantó que la comisión que asesora al gobierno en el tema vacunas habilitó la utilización de las vacunas del laboratorio chino Sinovac para los adultos de entre 60 y 70 años.