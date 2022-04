Nacho Obes criticó el consumo de drogas en un liceo y en el rock, y generó polémica en redes

El músico uruguayo Nacho Obes publicó este miércoles una serie de tuits en su cuenta de la red social, en la que se explayó sobre una escena que le tocó presenciar y que involucra a los adolescentes y las drogas.

El primer mensaje hacía referencia al Liceo N° 28 de Pocitos, donde el ex vocalista de la banda Doberman vio a dos estudiantes en la puerta fumando marihuana. "Estoy loco o algo anda muy mal?", tuiteó.

Pasé caminando por la puerta del liceo 28 en Pocitos. Los chiquilines de 14,15 años fumando faso en la puerta literalmente. Son niños. Estoy loco o algo anda muy mal? — Nacho Obes (@NachoObes) April 26, 2022

Los cuestionamientos de Obes hacia el consumo de drogas generaron polémica en la red social. En el resto de los mensajes que siguieron a esa primera publicación, el músico escribió sobre la estrecha relación que históricamente han tenido las estrellas de rock con el consumo problemático de drogas, y contó que en varias ocasiones le ofrecieron consumir, pero se negó.

"Tengo más de 20 años en esto del 'Rock'. Dónde en las giras 'grandes rockeros' me ofrecían cocaína y yo con 18 años. Yo venía de ser deportista toda la vida, y tenía claro que era por otro lado. Nunca me pudieron torcer. Y eso les rompe los huevos. Ser distinto tiene su costo", escribió.

Para justificar su punto, recordó luego el desenlace de Doberman, banda que según él estuvo integrada por "dos personas alcohólicas". Obes relató que decidió abandonar la banda "cuando quisieron tocar por la legalización de la marihuana".

Querer copiar lo que hacia Ozzy Osbourne, o Axl Rose es querer copiar sus desgracias. Ellos tuvieron que cambiar sus vidas. En Doberman habían dos personas alcohólicas y así nos fue. Desaparecimos.

Cuando quisieron tocar por la legalización de la marihuana me fui. — Nacho Obes (@NachoObes) April 27, 2022

El artista ya ha generado polémica en las redes otras veces, como cuando cantó en los eventos de celebración por la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. Obes aseguró que su participación en esos eventos fueron "un trabajo más" y que la polémica podía ser beneficiosa para su música, por lo que no tenía forma de "salir perdiendo".

Tras su integración al programa Santo y Seña en 2020, Obes fue tachado de "cheto" por pasarse al rubro televisivo. "Cheto es quien no trabaja", contestó. Pero el artista decidió no participar de la edición de 2022 del programa: "La TV es un juego de unos pocos, despiadado, y de dudosa ética. Yo no me caso con nadie.", tuiteó en su momento.