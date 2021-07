Nacional piensa en el Apertura, pero también busca refuerzos para coronar el tricampeonato

Después del golpe que sufrió Nacional al quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Peñarol, el plantel y el cuerpo técnico tienen un solo objetivo en mente: tratar de ganar el Torneo Apertura, aunque no dependen de si mismos. El tricolor debe ganar sus partidos, pero también esperar un traspié de Plaza Colonia, que a falta de cuatro fechas es el líder con 26 puntos.

Nacional, que tiene 20 puntos, se pone al día este domingo a la hora 18 enfrentando a Villa Española en el Gran Parque Central, partido que se suspendió el domingo pasado por la muerte del futbolista Williams Martínez.

Eitan Abramovich / Pool / AFP

Alejandro Cappuccio

Al mismo tiempo, desde el área deportiva y la comisión directiva, se comenzaron a mover los hilos para reforzar el plantel de cara a la segunda parte del año. Sin competencia internacional, Nacional apunta a obtener el tricampeonato, un mérito que no consigue desde hace 19 años. La última vez fue entre 2000, 2001 (dirigido por Hugo De León) y 2002 (conducido por Daniel Carreño).

Hay dos sectores del equipo que intentarán mejorar en la medida de las posibilidades, según explicó un dirigente a Referí. La defensa es uno de ellos y el otro es el ataque, más precisamente con un centrodelantero para no desgastar tanto a Gonzalo Bergessio.

Nacional tiene en la zona central de la defensa a cuatro jugadores formados en el club: Guzmán Corujo, que es el de mayor recorrido, Mathías Laborda, Nicolás Marichal y Renzo Orihuela. Éste último ya fue negociado al Grupo City, por lo que podría marcharse en cualquier momento.

Diego Battiste

Nicolás Marichal, joven zaguero de Nacional, frente a Argentinos Juniors

En el anterior período de pases se incorporaron a tres jugadores defensivos, pero fundamentalmente para cubrir las bandas: Angelo Gabrielli, Camilo Cándio y Mathías Almeida, quien puede jugar también de central.

Gabrielli ha tenido escasa participación y desde que lo expulsaron el 30 de mayo contra Sud América, no volvió a entrar a la cancha. Almeida, entre la tarjeta roja que recibió en su cuarto partido y el covid, estuvo ausente en ocho encuentros; regresó como suplente, fue titular como lateral derecho en el clásico de ida de la Copa Sudamericana, donde no tuvo un buen rendimiento, y este domingo no integra el plantel de convocados.

El único que ha tenido una buena participación, hasta el momento, es el lateral izquierdo Camilo Cándido.

Hay quienes entienden en el club que el equipo necesita mayor experiencia en la zaga, para fortalecer incluso el rendimiento de los juveniles Marichal y Laborda. En ese sentido hay dos futbolistas que gustan en el área deportiva: Diego Polenta y Maximiliano Falcón.

Inés Guimaraens

Maximiliano Falcón

Después de jugar cuatro años en Nacional (2014 a 2018), Polenta se fue a Los Ángeles Galaxy y luego a Olimpia de Paraguay. Actualmente se encuentra en condición de libre y en marzo del año pasado el zaguero de 29 años expresó en Sport 890: “Sigo manteniendo que me gustaría retirarme en Nacional”.

Falcón, mientras tanto, defiende a Colo Colo de Chile. Jugó en Nacional hasta la Tercera división, quedó libre y debutó en Primera con la camiseta de Rentistas, realizando una gran campaña en 2020 con la conducción de Cappuccio. Antes de que el jugador emigrara al fútbol chileno hubo un contacto del mánager tricolor con Falcón, pero finalmente no se concretó. Si bien firmó un contrato por tres años en Colo Colo, actualmente no es titular indiscutido en el equipo y de eso se aferra Nacional para intentar su regreso al club.

Leonardo Carreño

Thiago Vecino

En cuanto al centrodelantero, no se conocen nombres aún. La idea del área deportiva que integran Alonso y Sebastián Taramasco es que Thiago Vecino salga a préstamo para tener más posibilidades de jugar y ese lugar ocuparlo con un delantero de afuera. Nacional intentó reforzarse con Emiliano Villar, que ahora está cedido en Rentistas y la vuelta de Guillermo May de Cerro Largo, pero hasta ahora solo actuó en 95 minutos y marcó un gol, en la derrota 1-2 frente a los arachanes.

Así está Nacional. Con la prioridad en el Apertura, pero sin descuidar el futuro.