Narcotráfico en Bella Unión: jefatura de Artigas quiere instalar cámaras en el campo y reforzó controles en la ciudad

En Bella Unión, en Artigas, hay vecinos que sienten que la venta y consumo de drogas en esa zona les está sacando la tranquilidad. El doble homicidio de las hermanas Ana y María del Carmen que ocurrió este viernes de parte de dos hombres que llegaron de Paysandú terminó de conmocionarlos.

Aunque los hombres no tienen vinculación con bandas de narcotraficantes, según confirmó el subjefe de Policía de Artigas, Gabriel Lima, para los vecinos de Bella Unión los consumidores son un flagelo.

A la ciudad se accede por la ruta 472 desde Río Grande del Sur, en Brasil, y por su ubicación “es un punto estratégico” para las grandes organizaciones brasileñas de narcotraficantes. La jefatura de Artigas hizo un mapa de calor con los reportes delictivos a fines de 2022 y vio que la situación en Bella Unión era incluso más crítica que en la ciudad de Artigas. Por eso, reforzaron con policías esa zona y, según el subjefe, lograron bajar los hurtos en marzo. Sin embargo, la incidencia de bandas brasileñas, como la facción Os Manos, lucha por no perder terreno en Bella Unión.

A continuación, un resumen de la entrevista con el subjefe de Policía de Artigas.

El homicidio de las dos hermanas de este viernes, ¿se podía prevenir?

Sin haberse cometido un delito nosotros no podemos hacer una pesquisa sobre la persona. Lo máximo que puede hacer la autoridad policial es detener, hacer registro de armas, pedir los datos. No lo puede echar. Estamos en democracia, no estamos en dictadura, entonces no podemos hacer lo que queramos, tenemos lo que el marco legal nos permite. Dentro de ese marco legal hacemos lo máximo. Esa es gente que está sin destino fijo. A Salto y a Paysandú les pedimos las identificaciones y ellos enseguida supieron a dónde ir a buscarlos porque hacen el mismo control que nosotros: registran, establecen dónde están, a qué hora.

¿Por qué la gente en Artigas, cuando habla de inseguridad, refiere al “problema de la droga"?

El tema de la droga, como en todos lados, es el flagelo más alto y lo que mueve los índices delictivos. Hoy en día, cuando nos remitimos a un homicidio como el las hermanas, obviamente que ahí hay un problema de consumo. El tema de la droga lo tenemos muy presente, trabajamos en conjunto con la Dirección Nacional de Narcóticos y con otros departamentos.

El ejemplo claro son las operaciones “Pernambuco” y “Dardo Venenoso” que se generaron hace pocos días. Artigas logró la condena de 16 personas, todas relacionadas con el narcotráfico en sus diferentes modalidades.

La mayoría de gente era de Bella Unión, (nueve de Bella Unión y siete de Artigas). Para llegar a esto hicimos un trabajo minucioso, durante el trabajo el propio jefe de Policía, ante el reclamo de la gente, tuvo que hacerse presente en Bella Unión, pero, a su vez, con la condición de que no podía hablar de más porque se podía caer la operación.

Después de la operación recuperamos un terreno y ahora la segunda fase es meternos en esa zona para que no renazca el problema de la droga otra vez en ese lugar. Ganamos el terreno, sacamos a esa gente, pero eso no quiere decir que se haya terminado el problema de la droga.

¿Entonces Bella Unión es un epicentro?

No. Bella Unión es un punto estratégico para la gente que intenta cruzar droga, la gente que se dedica a esto, la gente que quiere ingresar droga pero no para consumo. Puede quedar un poco de droga en Bella Unión para la distribución, pero que entre al sur del país. Todos esos problemas se están analizando y se está trabajando en conjunto.

Hay un proyecto público privado de instalar cámaras en zonas rurales para diferentes hechos delictivos. Es un proyecto ambicioso, pero está encaminado.

Bella Unión es un punto que es de mucho interés para el narcotráfico, inclusive para facciones brasileñas como Os Manos, que es una fuerte facción. Algunas de estas personas intervenidas y formalizadas por la Justicia están relacionadas a la facción Os Manos. Artigas está atenta y estas operaciones lo demuestran. Parte de la gente que cayó era de la facción, eran nexos que tenían ellos.

Los vecinos dicen que saben quiénes venden, quiénes distribuyen pero, ¿denuncian?

Nosotros trabajamos con mucha tecnología y con mucha información. No solo de la policía viene la información y nosotros no vamos a exponer a nadie que nos la dé. Hay canales de comunicación anónimos y hay canales de comunicación personales. Diez vecinos son 20 ojos y un policía son dos ojos.

¿Cuántos policías hay en Bella Unión?

La fuerza efectiva de todo Artigas ronda en los 500 y pico. El tema es que de esos 500 y pico tenemos que sacar. Mucha gente que da partes médicos, algunos que por algún motivo u otro son desarmadas. Nosotros tenemos una fuerza efectiva de ejecutivos que no es real, porque hoy debemos tener a cuatro o cinco policías desarmados por tema de violencia doméstica.

Para las víctimas de violencia de género, si no hay pulseras, hay que poner a dos policías para que custodien. Esos policías se pierden de la seguridad pública. Cuando más custodias tengamos, el índice delictivo va a aumentar porque la seguridad pública se ve resentida, porque estamos sacando policías para esos trabajos.

¿Entonces se necesitan más?

Se necesitan más, obviamente, pero también necesita Montevideo, necesita Canelones.

Nosotros con los recursos que tenemos, a raíz de los mapas de calor, movemos al personal de un lado para el otro. Desde hace meses estamos mandando a grupos de PADO y GRT de Artigas a Bella Unión. Tuvimos que adquirir cuchetas para que se queden allá porque no podemos pedirles que vayan ocho horas, después tenga una hora y media de viaje para Artigas. Se generó transporte de nosotros hacia allá, alojamiento, se les cubren todas las necesidades.

¿Por qué los mandaron a Bella Unión?

Entendemos que la situación en Artigas se está manteniendo bien y la situación en Bella Unión no es que se esté desbordando, pero tiene que mejorar. A raíz de eso se mejoró. En marzo hubo un descenso de delitos de hurto, por ejemplo.

Pero, ¿cómo hacemos un mapa de calor si la gente no nos informa? Si se denuncia nosotros podemos manejar la información para determinar patrullajes a determinadas horas en determinados lugares.

¿Les consta que se tira droga en el campo?

Sí, sí. Nosotros nos manejamos con informantes. Uno de los principales proyectos que tenemos que esperamos que salga es el de las cámaras rurales. No podemos poner personal en el campo por si cae una avioneta y descuidar la zona comercial.

¿No se detectaron por radares?

No, no. Supongo que la Fuerza Aérea, si detecta, informará. Con las cámaras rurales intentamos prevenir y controlar el abigeato. Hay capital privado que tiene interés en colaborar. Nosotros utilizaríamos también esas cámaras, llevó un par de meses establecer dónde serían las instalaciones que abarcaría a todos los caminos rurales. Nos serviría para el abigeato pero también por si se ve una avioneta o si se ve un vehículo.

Los propios policías del Centro de Comando Unificado (CCU) departamental tendrían acceso. No cualquiera va a tener las imágenes. La idea es que el privado tenga acceso desde su celular pero que todo caiga en el CCU. Hay que conseguir redes de acceso a internet, la luminosidad. Eso está todo, está programado. Mientras tanto es a pulmón, la zona rural es a pulmón.