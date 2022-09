Natalia Oreiro y Facundo Arana se reencontraron y recordaron la época de Muñeca Brava en Got Talent Uruguay

Got Talent Uruguay agregó una silla al panel de jurados. Cada semana la ocupará un invitado diferente que se sumará al plantel conformado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova. Este lunes fue el actor argentino Facundo Arana el que participó del programa de talentos.

La dupla de Natalia Oreiro, la conductora del ciclo televisivo, y Facundo Arana lleva a un recuerdo ineludible: Muñeca Brava. La telenovela de 1998 en la que que protagonizaron una historia de amor entre clases sociales y que se convirtió en un proyecto que marcó sus carreras artísticas.

"Él es un amor, es tan amor que yo me enamoré de él dos veces. Acá hay una historia de más de dos décadas. La primera vez yo fui su Muñeca Brava y la segunda vez le dije Sos mi vida", dijo la conductora antes de darle la bienvenida al programa.

Después de que Arana subiera al escenario al ritmo de Back in black de AC/DC, Oreiro contó cómo se conocieron: "Fue la primer persona que conocí en la Argentina. Él tocaba el saxo en el canto-bar y yo iba con amigos de teatro a cantar un poco. Ahí nos conocimos pero ninguno de los dos participábamos de la televisión".

Más de 20 años después participaron juntos de un reality show de talentos. "Este es el primero y en Uruguay", acotó Oreiro y él no dejó de elogiar a su colega y amiga: "Amiga linda, brillás", le dijo sobre el escenario de Got Talent.

Más adelante, en medio de las participaciones de los concursantes, la conductora apareció para chequear a su amigo: "Oxigenado, ¿cómo te están tratando?", dijo la actriz con un guiño claro hacia la telenovela.

"Oxigenado le decía en la novela", puntualizó Claudia Fernández. "También le decía: ¿Qué mirás? ¿Tengo monos en la cara?", recordó "La Cholito" y le pidió a Petinatti que le diera el pie para uno de los latiguillos más famosos de la tira: "Carlitos las pelotas".

"¿Vos te acordás de la canción que le cantaba Milagros a Ivo?", le preguntó al argentino. Juntos cantaron Me muero de amor, una de las baladas más queridas de la telenovela de finales de los 90 escrita por Claudia Brant y Coti Sorokin. "Ahora me muero de amor si no estás / Me muero y no puedo esperar / A que vuelvas de nuevo aquí / Junto a mí, con tus besos".

Antes de retirarse del programa, Arana apretó el botón dorado y mandó directamente a la final a Alias Tuk, el cantante que sorprendió al actor. "Sos el que compuso la canción, el que armó una puesta, y te lo doy a vos en representación de todos los artistas que vienen acá".

Pero el artista argentino no se quedó únicamente del lado del jurado. También subió al escenario para presentar desplegar su faceta como contante con una versión de Guilty, de Randy Newman.

Al final de la noche Natalia lo despidió con un saludo especial, usando la gorra roja la revés se saludaron como la Cholito e Ivo en Muñeca Brava.