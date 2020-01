Neil Peart: el baterista con más batería de todos los tiempos

Una de las cosas durables de esta columna, es que con la ayuda de las palabras aprendió a sobrevivir por sí misma. A veces me olvido de que comenzó hace 16 años y que la edad aun no le pesa. Debería haber sido estrella de rock and roll, ella, no yo. Sin embargo, también las estrellas de rock, con las cuales aprendimos a imitar a la eternidad, tienen los días contados (y no me refiero a la popular expresión tan utilizada en el mundo del crimen y de la medicina).

Días contados, digo, pues también para la juventud hay una cuenta regresiva que en determinado momento comienza a apresurarse, dejando al cero, última cifra, muy a la vista. También en lo referido a la edad, las estrellas son humanas y demuestran su mortalidad muriendo como todos los demás que viviremos el mismo proceso irrevocable. Y lo sentimos en carne propia, cada vez que algún ídolo de la música a los que aprendimos a admirar cuando la vida tenía más ímpetu, muere a una edad todavía temprana para los estándares de promedio de existencia actuales.

Clint Eastwood tiene 89 años, y su colega Martin Scorsese, 77. Ambos directores de cine siguen haciendo películas de gran envergadura creativa y van para más. También Neil Peart (1952 -2020) baterista del trío canadiense de rock Rush, tenía mucho todavía por aportar. La muerte, sin embargo, decidió lo contrario. Peart fue un virtuoso de su instrumento. Un personaje incomparable sobre cuya carrera pienso volver a escribir con mayor extensión en los próximos días.

Peart tenía en el tanque nafta de sobra como para continuar componiendo canciones y escribiendo libros (es autor de siete volúmenes de ensayos) de fenomenal factura, aunque en 2015 se retiró de los escenarios porque dijo que ya no podía mantener un alto rendimiento físico durante los conciertos, los cuales incluían solos de batería que duraban cerca de diez minutos. Cada concierto de Rush tenía una duración aproximada de tres horas. Eran rituales impresionantes, en los que lo sublime salía recompensado.

A los 67 años de edad, Peart se quedó por el camino, luego de que un glioblastoma, agresiva forma de tumor cerebral, terminara con su vida el pasado martes 7 de enero. La batalla en secreto contra la enfermedad duró tres años y medio. Un día antes de que 57 canadienses murieran en la catástrofe aérea de Irán, Peart dejó a su país en congoja. Ha muerto el gran baterista de Canadá.

En canciones como Tom Sawyer, Red Barchetta, YYZ, y Limelight, de cuyas letras Peart fue el autor, puede encontrarse la grandeza y genialidad de un músico considerado uno de los mejores cinco bateristas de la historia del rock, aunque hay argumentos suficientes como para demostrar pocos lo superaron en cuanto a capacidad de innovación y descubrimiento de nuevas técnicas para hacer hablar con ritmos diferentes a la batería, los platillos y a una variedad de herramientas de percusión.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, amante y conocedor de la música que ha contribuido a cambiar la realidad de nuestros tiempos, dijo en un tuit a pocas horas de conocer la noticia: “Hemos perdido una leyenda. Pero su influencia y legado vivirán para siempre en los corazones de los amantes de la música en Canadá y en todo el mundo. QEPD Neil Peart”. La mejor evaluación respecto al lugar de Peart en la historia de la música la dio un colega de lujo, Stewart Copeland (The Police): “Fue el baterista con más batería de todos los tiempos”.