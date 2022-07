"No generalices": el cruce al aire de Diego Jokas y Victoria Zangaro en Desayunos Informales por Luis Suárez

La eventual llegada –o no llegada– de Luis Suárez a Nacional atraviesa cada conversación de bar, sobremesa, charla de ascensor y, también, discusiones entre los paneles de los programas de la mañana en la televisión uruguaya. En la emisión de este jueves de Desayunos informales, por ejemplo, el tema despertó un cruce entre la conductora Victoria Zangaro y el periodista deportivo Diego Jokas.

"Es impresionante lo que se ha generado", comenzó Jokas, que analizó brevemente lo que ha sucedido en los últimos días con la movida en redes, sumado al viaje del presidente del club, José Fuentes, a Madrid este miércoles.

Pero enseguida fue interrumpido por Zangaro, que se refirió a la falta de certezas de los periodistas sobre el tema y cómo eso afecta a los hinchas, entre las que se incluyó. "Hay periodistas que dicen que no, otros que dicen que sí, se ponen de un lado o del otro, y eso lo generan. No se sabe en quién confiar", dijo la periodista.

"Lo que pasa es que por un lado está la información, con quién te informás vos, cada uno tiene sus fuentes, podrá ser más confiable o no. Después está el deseo. Y no es un tema de camisetas. Me pongo en periodista deportivo, y para mí sería espectacular que Suárez viniera al fútbol uruguayo. Le haría muy bien a Nacional, pero lo miro más allá de eso, posicionaría a nivel mundial al fútbol uruguayo", le contestó Jokas.

"Pero si ustedes son generadores de opinión, y uno los sigue a ustedes para saber cómo viene la cosa, deberían separar el deseo personal de la información correcta", volvió a marcar Zangaro.

"Te voy a pedir, por favor, que no generalices", pidió el periodista deportivo, ya visiblemente incómodo. "Me hago cargo de lo que yo digo y por cómo yo manejo la información. En este tema de Suárez intenté manejarme responsablemente, yendo a la fuente y no dejándome influenciar por lo que dice Pepito o Juancito. Cada uno sabe cómo maneja la información. Más allá de que al hincha le generó molestia, indignación, porque desde el primer día dije que era difícil que Suárez viniera a Nacional, si la cosa cambió es porque el jugador cambió. Es otro tema. Pero en mi caso, no por ser periodista voy a dar la información que el hincha quiere escuchar."

"Pero tu también generalizás al hincha, porque yo soy hincha y me decepciono. No me enojo contigo, porque es la información que das. Pero cuando decís el hincha yo también me siento incluida, así que no generalicemos tampoco", terminó la conductora.