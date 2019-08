No más desnudos: Emma Watson y Rosalía, las mujeres del calendario Pirelli 2020

Para recibir la tercera década de este siglo, la empresa de neumáticos Pirelli lanzará su famoso calendario con protagonistas destacadas del medio artístico. Las actrices británicas Emma Watson y Kristen Stewart y la cantante española Rosalía –la única elegida de un país de habla hispano– serán algunas de las mujeres que formarán parte del proyecto guiado por el fotógrafo Paolo Roversi bajo el nombre Looking for Juliet (Buscando a Julieta).

Bajo el lema “ha llegado el momento de descubrir las caras y las voces del amor”, Pirelli presentará un calendario bastante rupturista si se lo compara a lo que solían ser sus almanaques años atrás. En 1964, cuando la marca de neumáticos lanzó el emblemático calendario corporativo para regalarles a sus clientes, las mujeres que posaban en las fotos lo hacían prácticamente sin ropa.

The time has come to discover the faces and voices of love. “Looking for Juliet” #pirellicalendar https://t.co/kw2bax1frG pic.twitter.com/d2BOuz0NQi