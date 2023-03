“No quiere venir, ¡ni técnicamente!”: Cosse no fue a la Junta Departamental y mandó un audio que no se pudo reproducir

Este viernes, el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, asistió a la Junta Departamental para explicar la suba en la contribución inmobiliaria. Los ediles oficialistas realizaron un nuevo llamado a sala de la intendenta Carolina Cosse para este viernes después de que la comuna dijo por error que el tope del aumento sería 28%, pero hubo caso con aumento de hasta 46%.

Zunino fue en lugar de Cosse. En la junta, quisieron reproducir un audio de la intendenta, pero no funcionó. Para arreglarlo, se pasó a un cuarto intermedio.

“No quiere venir. ¡Ni técnicamente!”, ironizó el edil nacionalista, Rafael Seijas.

Por su parte, el también edil blanco, que realizó el llamado a sala, Javier Barrios Bove, dijo que no lo sorprendió que Cosse no concurriera. "Coherentemente con todos los llamados que hemos hecho en el llamado, no ha concurrido hoy tampoco", afirmó.

En octubre de 2022, los ediles de la coalición elevaron un pedido de juicio político a Cosse luego que la intendenta no respondiera a varios llamados. Finalmente, en los últimos días, la comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó dar vista para iniciarlo.

Respecto al llamado de este viernes, Barrios Bove dijo que detectaron "por denuncia de vecinos en muchos casos aumentos de 40% y 50% en lo que tiene que ver con contribunción inmobiliaria y 60% y 70% en lo que tiene que ver con el drenaje pluvial".

"Mucha gente está preocupada y no solo los propietarios de una vivienda, de una casa, de un apartamento, también comerciantes, empresarios, centros de salud que se han visto sorprendidos al recibir la factura de la contribución inmobiliaria", afirmó en rueda de prensa.

La crítica central es que el aumento es "excesivo" y por encima del tope que la propia IM comunicó, que era del 28%. Así lo informó el área de comunicación ante la consulta de los medios.

El mensaje que la IM envío a los periodistas decía: "Empezó a regir ahora en marzo 2023 un aumento para inmuebles de alto valor que fue presentado en su momento en Rendición de Cuentas 2021 ante la JDM en junio 2022. Se trata de un aumento para inmuebles de alto valor. La suba es de un máximo 28% nominal, de este total, un 8,25 corresponde a la inflación 2022. Afecta a 12 mil padrones con suba real por encima de la inflación de una total 550 mil padrones. Es el único aumento que se presentó en la junta. El 97% de los padrones de Montevideo no fueron afectados. Ante dudas se puede consultar en la Servicio de Ingresos Inmobiliarios IM".