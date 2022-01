No vacunados son el 8% de la población pero representan el 46% de las muertes por covid

La población no vacunada representa el 8% del total (excluyendo a los menores de 12 años que aun no están habilitados para vacunarse) pero casi la mitad de las muertes por coronavirus, según números procesados por El Observador. En los últimos tres meses no se registraron fallecidos menores de 12 años.

En los últimos tres meses del 2021 fallecieron por covid-19 124 personas y 58 (46%) no estaban vacunadas. Además, siete solo tenían una dosis, según información que publicó El País y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esto quiere decir que los 272 mil no vacunados (sin contar a los menores de 12 que son 596 mil según el INE) son el 8% de la población total (3,5 millones) pero casi la mitad de los fallecidos por el virus en los últimos tres meses. Hay un 40%, en tanto, que se había dado las dos dosis pero no la de refuerzo (51 personas), y solo un 6% tenía la dosis de refuerzo (8) cuando murió. Leé también El 83% de los internados en CTI no está vacunado y ninguno tiene tres dosis Esto se da a pesar de que la población vacunada es mucho mayor que la no vacunada. De los más de 3,5 millones de habitantes en Uruguay, más del 75% tiene el esquema inicial de vacunación completo y a partir de mediados de enero también se podrán vacunar los menores de entre 5 y 11 años. Según informó el MSP, hasta el 27 de diciembre hubo 1.943 casos positivos entre las personas vacunadas con el refuerzo de Pfizer, de los cuales solo cuatro terminaron en CTI y tres fallecieron. "Tener las dos iniciales ya pasó a significar un riesgo moderado, porque sí hay cierta protección, pero después de los seis meses sabemos que (los anticuerpos) comienzan a caer. Hoy la protección necesaria son dos dosis y el refuerzo", explicó Asqueta a El País.