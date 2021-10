Nobel de la Paz: ¿Quiénes son y qué hicieron Maria Ressa y Dimitri Muratov?

Desde los años 90 y, especialmente, a raíz del estallido de los conflictos que subyacieron de la Guerra Fría (1947-1989), la figura del periodista se ha convertido en una suerte de objetivo bélico especialmente expuesto a secuestros, amenazas, cárcel e incluso la muerte. Tanto es así que, en lo que va de año, el barómetro de las violaciones de la libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) deja un saldo total de 24 periodistas muertos y 350 encarcelados. Por eso este 2021 y, 86 años después de que se entregase a un periodista el Nobel de la Paz (Carl von Ossietzky por sus reportajes acerca del rearme secreto de Alemania en el periodo de entreguerras), el comité noruego se vuelve a acordar de los profesionales de la información.

Sus nombres son Maria Ressa y Dimitri Muratov. Su mérito, ser críticos con los gobiernos de Filipinas y Rusia. Su premio el reconocimiento de haberse convertido en los defensores del periodismo libre e independiente, a pesar de todo.

Ressa contra Duterte y la lucha contra el narcotráfico

Responsable de corresponsalías de la CNN en el sudeste asiático durante dos décadas, Ressa, de 58 años, creó en 2012 el portal Rappler, un espacio en el que publicaba investigaciones multimedia y sociales que informaban, de manera inconformista, sobre Filipinas, adoptando una visión crítica sobre el presidente Rodrigo Duterte (2016-actualidad).

Maria Ressa

El espíritu crítico del medio lo ha llevado a confrontar múltiples procesos judiciales en los que se le acusaba de evasión fiscal y financiación ilegal a través de fondos extranjeros, tras la publicación de informaciones críticas con el mandatario y su sangrienta lucha contra el narcotráfico.

"El número de muertos es tan alto que esta campaña se asemeja a una guerra contra su propia gente", señaló el comité del Nobel.

Rappler es uno de los medios que publicaron imágenes chocantes de las ejecuciones y que cuestionaron los principios legales de la polémica ofensiva contra el narcotráfico. Así como también ha documentado el modo en que el gobierno se vale de las redes sociales para difundir desinformación, acosar a la oposición y manipular a la opinión pública, según explicó el comité con sede en Oslo.

Las amenazas en internet que le llegaban a la reportera empezaron pocos meses después de la investidura de Duterte como presidente en 2016 y el inicio de su "guerra contra la droga", que ahora está en el punto de mira de la Corte Penal Internacional (CPI).

Ressa llegó a ser arrestada hasta en dos ocasiones y su medio fue acusado de violar la ley que prohíbe a los medios disponer de un propietario extranjero.

Novaya Gazeta: pagar con sangre el periodismo de investigación

Uno de los países más propicios para el secuestro, la detención y las amenazas a periodistas es Rusia, país que ocupa el puesto número 150 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, de RSF (Filipinas ocupa el lugar 138). Esto supone que el Nobel le llega a Dimitri Muratov, redactor jefe de Novaya Gazeta, cuando cuando la ola de represión a la oposición rusa arrecia y los medios independientes y las ONGs, críticas con el Kremlin, son acusados de extremismo o de trabajar a sueldo de países extranjeros.

Dimitri Muratov

"No iremos a ninguna parte, no somos agentes a sueldo de países extranjeros, no recibimos financiación externa, nos quedaremos a vivir y a trabajar en Rusia", insistía Muratov el pasado marzo, en un momento en que un número importante de opositores y periodistas dejaban el país tras la encarcelación del principal adversario del Kremlin, Alexéi Navalni.

Novaya Gazeta ha publicado en los últimos años artículos sobre corrupción, informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y persecuciones contra homosexuales en Chechenia y también participó en la investigación internacional de los "Panama Papers" o "Papeles de Panamá", sobre blanqueo de capital en paraísos fiscales.

Desde su creación, en 1993, el medio ha pagado un enorme precio por su trabajo y seis de sus empleados han sido asesinados. A todos ellos dedicó el Nobel Muratov este viernes.

"No puedo atribuirme el mérito. Es de Novaya Gazeta. Es de los que murieron defendiendo el derecho de la gente a la libertad de expresión", dijo el galardonado, citando uno a uno sus nombres.

El caso más conocido fue el de Anna Politkovskaya, conocida por sus críticas a las políticas del Kremlin en Chechenia, asesinada a tiros en la puerta de su casa el 7 de octubre de 2006 y cuyo crimen prescribió el jueves sin que los autores intelectuales del crimen aún no han sido identificados.

"No es un secreto para nadie que cuando Anna Politkovskaya fue asesinada quise cerrar el periódico (...) Este periódico es peligroso para la vida de la gente", dijo a la AFP Muratov, que ha sido redactor jefe del medio prácticamente sin interrupción desde los años 90.

Pero los periodistas le convencieron de seguir adelante.

El año 2009 fue especialmente duro, con tres colaboradores del periódico asesinados, entre ellos una persona muy cercana a Politkovskaya, Natalia Estemirova, secuestrada en Grozni y encontrada muerta poco después en la vecina república de Ingusetia.

La historia de Novaya Gazeta comenzó cuando los periodistas del diario Komsomolskaya Pravda decidieron crear un nuevo medio de comunicación.

El último dirigente de la era soviética, Mijaíl Gorbachov, les ayudó a lanzarlo invirtiendo para ello el dinero recibido justamente cuando ganó el Nobel de la Paz en 1990, explicó en su momento el redactor jefe de la época, Serguéi Kojeurov.

El diario comenzó rápidamente a destacar por la calidad de sus trabajos de investigación.

En 2016, Novaya Gazeta denunció la existencia de un complejo sistema de sociedades offshore vinculadas al presidente ruso, analizando el material destapado por los "Papeles de Panamá" divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En abril de 2017, el periódico también publicó la existencia de "campos de detención secretos" para homosexuales en Chechenia.

Muy respetado en el extranjero, Novaya Gazeta sigue siendo un medio aún marginal en Rusia, donde lo lee una minoría.

