Novick quiere que mujeres manejen su partido en el futuro

Edgardo Novick estaba sentado rodeado de mujeres. Cerca de 50 estaban escuchándolo, algunas reconocieron haber trabajo con él, hubo una que dijo que militaba en su partido mientras otras dos elogiaron las “oportunidades” que dio a las mujeres como empresario en sus negocios y como líder del Partido de la Gente en política.

Novick fue invitado este miércoles a disertar en el ciclo que la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) dedicó para discutir “el rol de la mujer en política”, pero el precandidato terminó siendo el homenajeado de la jornada.

“Lo que más me gustaría es que la mujer tenga en el próximo gobierno el papel que tiene en este partido”, dijo Analía Laiño, vicepresidenta del partido de Novick desde fines de marzo, cuando fue apartado de ese cargo el diputado Guillermo Facello.

“En el Partido de la Gente tenemos mujeres emprendedoras, empresarias, profesionales, que trabajan en el área social y en la agronomía, y todas y cada una tienen su lugar”, agregó Laiño, que además es coordinadora de las 26 mesas de trabajo del grupo político que elaboran el programa todavía en desarrollo.

La segunda al mando del colectivo, que estaba sentada a la derecha del líder y que habló luego de 50 minutos de discurso de Novick, aseguró con orgullo que en su partido aplican “uno de los postulados más importantes y que integra la carta de principios” de la colectividad: “La igualdad de oportunidad”.

Novick repitió al menos tres veces –en dos declaraciones a la prensa antes y después del evento, y durante su exposición– que tiene siete gerentas que cuidan sus negocios mientras hoy se dedica a la política, algo que puede hacer –sostuvo– porque confía en ellas.

“Algunas empezaron de solteras y hoy son abuelas, lo que quiere decir que hace 25 o 30 años que trabajan conmigo y conocen exactamente todo lo que yo pienso y cómo hacer las cosas”, dijo Novick, luego de más de una hora y media en donde abundaron los halagos femeninos.

Comodidad

Mujeres que trabajan con él a diario en política o en sus empresas, o como el caso de Gabriela López que lo sigue de lejos – es militante de la lista 1214 del sector del diputado Daniel Peña–, destacaron lo cómodas que se sienten a su lado o bajo su liderazgo.

Aunque la participación femenina en cargos de gobierno ha aumentado con los años, López no desconoce el “total” desafío que supone ser mujer en política, pero aún así destaca lo “superbien recibida” que fue cuando decidió militar para el Partido de la Gente.

“Yo estoy en una lista con gente que lleva años en política y me dieron un lugar a mí, y lo mismo le pasó a muchas mujeres”, había dicho a El Observador días atrás, cuando Peña lanzó su sector –el más popular del partido– de cara a las elecciones internas de este domingo. La mujer acaba de pasar al frente para que el diputado presentara la lista que ella integraba, uno de los pocos sectores que fueron representados por mujeres cuando subieron al escenario el 18 de noche.

Cuando este miércoles de mañana tomó el micrófono la otra mujer que estaba sentada con el precandidato hubo varias risas en el auditorio y en algún caso Novick se sonrojó.

“Me llamaron como agencia de marketing digital y lo primero que hicimos fue estudiar al personaje porque no sabía quién era Edgardo, por más famoso que fuera”, contó Lía Cambre, directora de Wasabi, la agencia de publicidad que contrata el político.

Contó que cuando lo conoció hace más de cuatro años, el precandidato ya era un empresario que había triunfado hacía tiempo en el rubro de vestimenta deportiva –dueño de las tiendas de La Cancha–, la gastronomía –propietario del restaurante La Mostaza–, así como accionista de Nuevocentro Shopping y del After Hotel. Y por entonces tenía intenciones de ser candidato a intendente de Montevideo, algo que concretó en 2015 bajo el paraguas de La Concertación.

“En ese momento me sentía como bastante vulnerable frente a un tipo que había tenido el éxito que tenía cuando yo la estaba peleando (…) Pero me generó admiración. Y la primera reunión que tuvimos fue en una mesa gigante llena de hombres… Les cuento esto para que entiendan cómo cambiaron las cosas”, dijo Cambre, que recordó luego que enseguida se “quebró el hielo” y hasta hoy no solo es su asesora digital, sino también una amiga.

“Somos todas mujeres superfuertes”, agregó la especialista en comunicación, que citó en ese grupo a Ana Paula Aranco, otra de las mujeres presentes en la sala de conferencias del Hotel Hilton, encargada de coordinar la prensa del precandidato.

“Desde que la conozco, Paula trabaja más que nadie para Edgardo, con Edgardo de la mano; es una persona de confianza y es una mujer. Yo estoy con él desde hace cuatro años y también soy mujer”, destacó.

Dominique Sarries, creativa publicitaria que hoy integra el equipo de comunicación del precandidato, escuchaba los elogios desde una de las mesas y pidió la palabra sobre el final para validar todo lo que había oído: “Apoyo todo lo que dijeron: la comodidad de trabajar con Edgardo. Lo conocí como cliente trabajando como creativa para una de sus empresas. Desde el día uno me hizo sentir valorada. Y además creo que es importante destacar que la mayoría de sus empresas están manejadas por mujeres”.

Novick, por supuesto, agradeció todos estos comentarios. Y afirmó que tiene entre sus intenciones que aquellas mujeres que él se adjudica haber preparado, a quienes él dice haberles dado “oportunidades” y que hoy “se hacen cargo” de sus negocios, algún día también asuman la conducción de su partido.

“Ahora estaba pensando: si llegué a una edad en la que me quise dedicar a la política y tuve la suerte de preparar mujeres a las que les dí oportunidades y hoy se hacen cargo de mis empresas, capaz que dentro de 15 o 20 años este Partido de la Gente, para mi orgullo y alegría, esté manejado por mujeres”, sostuvo.