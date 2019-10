Novillo gordo en nuevo máximo histórico: lotes especiales alcanzan los US$ 4,30 por kilo

Cierra una nueva semana de récords para la ganadería. El novillo gordo especial alcanzó los US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza, prácticamente un dólar por encima de la cotización de mediados de octubre un año atrás, cuando el precio de punta se ubicaba en US$ 3,37.

Establecer una referencia de valores en el mercado es cada semana más difícil, coincidieron los consignatarios consultados. La oferta sigue siendo mínima y la industria absorbe todo el ganado que aparece. El que tiene vacunos bien pesados y de calidad lo hace valer. “Se negocia lote a lote”, admitió un consignatario. La mayoría de los negocios por novillo especial se concretan entre US$ 4,20 y US$ 4,25.

Los valores para la vaca gorda siguen tan encendidos como los del novillo, con negocios que van desde US$ 4,05 y llegan a superar los US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza. Un precio histórico, que supera en un dólar la cotización de hace un año atrás, de US$ 3,13.

En todos los casos las entradas son ágiles: entre cinco y 10 días.

Con una primavera demorada en cuanto a disponibilidad de pasturas, la expectativa en general es que siga lenta la aparición de ganado gordo en el mercado. Mientras no haya un cambio en este escenario de demanda pujante y oferta restringida, los precios no tienen perspectivas de baja en un período cercano. Y eso preocupa a diferentes actores de la cadena cárnica, que consideran insostenible el actual nivel de precios para el sector industrial.

Por lo pronto, la escasa oferta ganadera se vio reflejada en un bajo nivel de faena la semana pasada, acentuado por lluvias que dificultaron algunas cargas. La operativa de los frigoríficos cayó 9% respecto a la semana anterior, con un total de 33.398 vacunos faenados. En la comparación interanual, se retrajo 22% respecto a los 43.026 animales industrializados en misma semana de 2018.

La efervescencia que reina en el mercado del gordo se traslada al de reposición, que también alcanza nuevos récords. La vaca de invernada trepó hasta US$ 1,94 en el remate de Plaza Rural de esta semana, por encima de los US$ 1,92 promedio del remate anterior y marcando un máximo histórico en esta categoría.

Mientras tanto, los terneros subieron dos centavos respecto al remate anterior, con un promedio de US$ 2,55, que es el mayor registrado desde marzo de 2013 (US$ 2,66).

Los corderos llegan a US$ 4

En ovinos predomina la firmeza en los valores desde fines de abril, con un mercado que semana a semana registra subas impulsado por una demanda sostenida del mercado chino. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de ganadoel cordero liviano subió cuatro centavos a US$ 3,95 y el cordero pesado seis centavos a US$ 4. Los borregos subieron ocho centavos a US$ 4, los capones tres centavos a US$ 3,91 y las ovejas subieron seis centavos a US$ 3,89.

La faena de ovinos registró una caída semanal. Se faenaron 18.730 lanares, 13.000 menos que los 31.969 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 16% con 2.980 cabezas, casi 1.100 más que las 3.859 faenadas en igual semana del año pasado.

Precio de exportación al alza

La firmeza que predomina en el mercado ganadero es acompañada por un precio de exportación en ascenso. El valor por tonelada de carne vacuna exportada dio un salto semanal de 7% y promedió US$ 4.214 al 10 de octubre, el valor más alto desde la segunda semana de setiembre, según los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de la Carne.

En las últimas cuatro semanas móviles la tonelada exportada promedió US$ 4.023. En el acumulado anual la tonelada se ubicó en US$ 3.780 un 6,2% por encima de los US$ 3.559 en igual período del año pasado.

Por su parte, la carne ovina mostró su promedio semanal más bajo desde fines de agosto, con US$ 4.299 por tonelada. En las últimas cuatro semanas móviles el valor promedio fue de US$ 4.833. Mientras que en el acumulado anual sigue por debajo del promedio del año pasado, con un promedio de US$ 4.461 por tonelada 1,4% debajo de los US$ 4.526 de igual período de 2018.