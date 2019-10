La baja faena y el récord de precios reaviva debate por exportación en pie

Con un precio del ganado vacuno en niveles récord, la industria cárnica uruguaya pasa por un momento complejo para obtener y además asumir los costos de su materia prima.

La demanda china por carne uruguaya se aceleró este año tras los efectos de la fiebre porcina que vive ese país. Por otro lado, si bien la exportación de ganando en pie cayó fuerte este 2019 respecto a los últimos dos años, los novillos que hoy le están faltando a los frigoríficos son esos casi 800 mil terneros en pie que partieron por el puerto de Montevideo entre 2017 y 2018.

Según la visión de la industria cárnica, la falta de oferta ganadera obedece al aumento de exportación de ganado en pie que vive Uruguay desde 2010, lo que implicó una diversificación de mercados para los criadores, el eslabón más débil de la cadena cárnica.

En declaraciones al semanario Búsqueda, el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Daniel Belerati, dijo el pasado jueves que augura una escasa actividad para la industria del sector y que “hace más de un año” las gremiales de los frigoríficos advirtieron que “el volumen de animales para faena era el más bajo desde que existe el registro de la Dirección Contralor de Semovientes (Dicose)”.

La semana pasada, el frigorífico Canelones, propiedad del grupo brasileño Minerva Foods, anunció el envío de toda su plantilla al seguro de paro a partir de noviembre, en plena zafra de faena. La razón principal esgrimida es la falta de ganado pronto para faenar, un problema que atraviesa a toda la industria.

En el acumulado anual de 2019, la faena de vacunos muestra un descenso de 3,8%, con 1,768 millones de cabezas. La caída más pronunciada se dio en la categoría novillos con 9%, mientras que la de vacas aumentó 1,5% y la de vaquillonas otro 1,7% respecto a igual período del año pasado.

La última referencia del mercado de hacienda de la Asociación de Consignatarios de Ganado pautó una cotización para el novillo de US$ 4,21 por kilo a la carne, un alza de seis centavos respecto al lunes previo. En el caso de las vacas también hubo un aumento de seis centavos a US$ 4 y en el caso de las vaquillonas una de cinco centavos a US$ 4,07. En los tres casos, se destacó, que son valores récord para el precio del ganado en Uruguay.,

Cae la exportación en pie

En lo que va de 2019, Uruguay exportó 110 mil cabezas vacunas en pie rumbo a Turquía y 6.500 vientres Angus y Hereford a China. En 2017 se exportaron 332 mil bovinos en pie, mientras que en 2018 salieron del país -con destino principalmente a Turquía- 405.603 cabezas, un récord histórico compuesto básicamente por terneros enteros. Otros mercados menores fueron Egipto, Irak, China y también a algunos países de Sudamérica.

Belerati sostuvo que “hay clientes, hay mercado y hay demanda, pero Uruguay no hizo lo que tenía que hacer, pasaron décadas con índices de procreo muy exiguos y una productividad de cría muy baja”, con “un cuello de botella” que tiene la industria en el presente debido a que “no tiene materia prima para faenar”.

“Lo anunciamos en 2017 cuando contratamos una consultora para hacer un trabajo que fue entregado al Poder Ejecutivo, al PIT-CNT y a otros, pero no se quiso escuchar lo que eso decía. La exportación de ganado en pie no tuvo nada de virtuosa, sino que nos llevó al círculo vicioso en el que estamos hoy”, alertó el dirigente gremial.

A su vez, destacó que a pesar de la gran demanda de carne con precios sostenidos, “los exportadores de carne uruguaya están luchando con la fuerte competencia argentina y brasileña, que pagan precios inferiores por el ganado en comparación con los del mercado uruguayo”.

Intereses cruzados

En julio de 2018, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) presentó un informe elaborado por la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la institución en la que se resaltaron las bondades de un relativamente nuevo rubro comercial, por el auge que ha derramado en la ganadería el negocio (relativamente nuevo) de la exportación de ganado en pie desde Uruguay.

Ese trabajo se hizo como respuesta al estudio que la industria frigorífica uruguaya le había encargado un año atrás a la consultora CPA Ferrere. El trabajo sostenía que la exportación de ganado en pie genera pérdida de valor agregado en la cadena cárnica, en la medida que se dejan de realizar una serie de actividades sobre los animales exportados. El trabajo estimó que son unos US$ 319 por cabeza de pérdida, unos US$ 53 millones por año.

La ARU, por su parte, argumentó que esos números ignoraron el valor agregado producido por la mayor producción de terneros a partir del estímulo para el sector criador al ver revalorizado su producto por la demanda agregada.

Según las estimaciones de ARU, en los últimos ocho años el stock bovino se incrementó un 6%, lo que implica algo más de 640 mil cabezas más de ganado. La categoría que más creció fue la de vacas de cría, que en 2017 llegó a 4,3 millones de cabezas, mientras que en el caso de los terneros/terneras se tuvo un incremento de 400 mil cabezas (17%).