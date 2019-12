Nuevas artes en la búsqueda de los trabajadores

El trabajo más difícil del mundo –buscar empleo– sigue siendo complicado, a pesar de que se presentan nuevas oportunidades para los candidatos, cambios aparentemente revolucionarios y útiles o nuevas fórmulas que se adaptan a las exigencias del mercado laboral. Parece evidente que lo que se presenta como una nueva oportunidad también puede suponer una dificultad para quienes buscan un puesto. Aparecen nuevas plataformas, agentes distintos a los tradicionales en el mercado de selección o fenómenos y tendencias con soluciones nuevas, y todo esto provoca un gran desconcierto entre quienes buscan trabajo, que además se encuentran con la necesidad de abordar estrategias de rastreo nunca vistas. El consejo suele ser: no haga lo de siempre y busque fórmulas que le distingan.

La clave está en saber cómo lograr la empleabilidad, y en mejorarla y gestionarla. Debemos conocer nuestros puntos fuertes y las competencias diferenciales que nos permitan dedicarnos a distintas profesiones. Y hemos de ser capaces de predecir qué haremos en el futuro, y en qué sector o profesión estaremos trabajando dentro de algunos años.

El nuevo escenario de búsqueda de empleo y selección de candidatos lleva implícita la necesidad de reinventarse. Hoy resulta recomendable dejar de hacer lo que estábamos haciendo y dedicarnos a otra cosa: emprender una nueva aventura profesional, cambiando no solo de empleo, sino de carrera e incluso de sector.

Para empezar, la tecnología lo cambia todo. La manera de buscar candidatos por parte de los reclutadores es bien distinta, y más del 60% de los procesos ya no se cierra por medio de ofertas de empleo, que no han caído en desuso pero tienen un dudoso calado. Los anuncios de empleo más tradicionales se han convertido en una herramienta inmanejable, con un coste alto, y además no atraen demasiado. Hoy los profesionales se mueven más por valores, por la cultura de la compañía, o por las ventajas que le ofrece la organización. Y las generaciones jóvenes muestran interés por la compañía antes que por la oferta publicada.

La llegada de nuevos agentes al mercado laboral y a la selección provoca el auge de las recomendaciones de particulares; de las ofertas invisibles, que hacen que sean cada vez más importantes los contactos personales y menos el CV; o de la influencia creciente de las plataformas que "modifican" profesionalmente a los candidatos. Por lo que se refiere a las ofertas invisibles (las que no se publican), estas han disparado la relevancia del networking en los procesos de selección. En el nuevo escenario laboral se adivina un mercado oculto de oportunidades al que no todo el mundo puede llegar. Las nuevas circunstancias generan grupos cerrados de candidatos a un puesto en los que hay posibles aspirantes que están muy bien relacionados y que van rotando de empresa en empresa. En estos grupos selectos también hay profesionales que poseen capacidades interesantes, a quienes las empresas escogen antes que a otros. Un networking que nos permita acceder a las ofertas de trabajo ocultas es una opción segura para triunfar en la búsqueda de un puesto.

Además, el peso de las referencias es cada vez mayor, y por ese motivo los contactos se han de considerar el mejor aliado cuando decidimos reinventarnos profesionalmente y queremos convencer a un reclutador de que podemos ser candidatos a un puesto.

Y no se puede olvidar el recurso a lo que se conoce como candidatos pasivos, que son aquellos que están muy cualificados para un puesto, pero no buscan activamente un nuevo empleo. Forman parte de un selecto grupo que no necesita rastrear un trabajo, porque es el empleo (los reclutadores y las empresas) el que los busca a ellos y también a su rastro social, que da pistas acerca de sus gustos y actividades.

¿Sirve el CV?

El curriculum vitae tiene utilidad siempre que se acompañe de ciertas estrategias que tienen como denominador común el hecho de diferenciarse del resto de candidatos y mostrar valor añadido de una forma no tradicional.

Lo más recomendable es que la experiencia laboral sea la protagonista. Debe escoger los títulos que mejor agrupen y resalten la realidad profesional que ha vivido en relación con la posición concreta que busca. El objetivo es proporcionar al empleador una imagen clara de las habilidades y logros del candidato, y que estos sean fáciles y rápidos de leer.

El CV es todavía una herramienta potente de trabajo, y aunque se recluta por otros canales (LinkedIn, Facebook, o Twitter), esto cambia la difusión de la oferta, pero la herramienta sigue siendo la vida laboral, en la que se refleja la trayectoria profesional y las referencias.

Un CV tradicional resulta muy difícil de actualizar, y no ofrece posibilidades de diferenciación. Y no muestra realmente a qué se ha enfrentado el candidato y tampoco refleja cómo es en realidad.

¿Y la entrevista?

Las entrevistas de trabajo aún son eficaces, pero las estrategias tradicionales dejan paso a nuevos formatos que se adaptan al mercado laboral. En todo caso, se acepta que resulta complicado saber quién es realmente un candidato gracias a una simple conversación con el reclutador.

De manera muy esquemática, es posible resumir en cinco nuevas técnicas los intentos por mejorar el viejo modelo: la evaluación de aptitudes interpersonales -miden aspectos como la curiosidad o la capacidad para trabajar en equipo y ofrecen una visión más completa del candidato en las primeras etapas del proceso-; las audiciones de trabajo -se paga al candidato para que se ocupe de un trabajo real, con lo que se evalúan sus aptitudes en la práctica-; las entrevistas informales, que suelen tener lugar durante una comida y permiten conocer el carácter del entrevistado; las evaluaciones en un entorno de realidad virtual; y las entrevistas de vídeo.

El CV es todavía una herramienta potente de trabajo, y aunque se recluta por otros canales (LinkedIn, Facebook, o Twitter), esto cambia la difusión de la oferta, pero la herramienta sigue siendo la vida laboral, en la que se refleja la trayectoria profesional y las referencias.

Para rizar el rizo, el uso de algoritmos y herramientas de predicción que permiten determinar el éxito de un candidato transformará la manera en la que las empresas rastrean talento. Es un factor determinante en la búsqueda de trabajo: los robots rastreadores sabrán cómo somos y qué hacemos en las redes sociales y nos ofrecerán puestos aunque no busquemos trabajo.

La inteligencia artificial y los robots reclutadores son eficaces en la criba masiva de vidas laborales, que es precisamente una de las tareas más automáticas de los procesos de selección. Muchas compañías automatizan ya desde hace tiempo.

En los nuevos procesos de selección en los que interviene la inteligencia artificial deberá tener en cuenta que un algoritmo jefe no tendrá la misma empatía que un humano en ciertos asuntos y circunstancias.

Fuente: Expansión - RIPE