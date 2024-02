Nuevos avistamientos en Termas de Almirón

Decenas de vecinos volvieron a ver este fin de semana, las mismas luces que hace un año atrás.

Hace exactamente un año, medios de Uruguay y países vecinos, daban cuenta de las denuncias presentadas por ciudadanos y turistas de la zona de Guichón y Termas de Almirón, sobre el extraño comportamiento de objetos y luces en los cielos de las termas. Estas extrañas formaciones pudieron ser observadas por horas y quedaron registrados en varios celulares.



Algunos testigos afirman que son frecuentes estos avistamientos y que hasta el día de hoy, no hay ninguna explicación por parte de las autoridades nacionales, ni del servicio C.R.I.D.O.V.N.I. (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados), dependiente de la Fuerza Aérea del Uruguay y alineada con agencias internacionales que estudian el fenómeno Ovni.





Unos de los testigos, el Sr. José Luis Santos comentó: ¨ Estábamos en el escenario mirando para el costado, cuando nos quisimos acordar estábamos mirando para el costado de la ruta, empezaron a aparecer destellos de luces que se iban. Y al ratito volvió otro atrás y así sucesivamente. Pasó como dos horas que se veían y se veían, que se iban cortando de apenitas, volvía a aparecer otro más y cuando quería acordar se iba otro más al lado de ellos. La verdad hasta el día de hoy, supuestamente de lo que nos dijeron que eran ovnis. Después nos dijeron que supuestamente la Fuerza Aérea estaba haciendo prueba de luces. Avión no puede ser porque el avión sigue, y se van las luces. Mínimo, éramos como 20 (personas) que estábamos en esa palmera, que está ahí del lado de la ruta, estábamos mirando porque nos llamó la atención, seguía el espectáculo y nosotros estábamos entretenidos mirando como pasaban las luces¨.



Otro que presenció estos fenómenos en varias oportunidades, el Sr. Enrique "El Gringo" Heinze, contó: "Una noche como la de hoy, se levantaban a cierta altura o sea, aparecían a cierta altura a las luces y se iban hacia el oeste. Parpadeaban y como que se perdían. Lo del avión creo que ese movimiento horizontal no lo hace, si está viajando y aparte viene una atrás de la otra. A veces hasta de dos juntas iban. Se ha comentado, se ha comentado con gente del tema de las luces, es como medio seguido. Esos movimientos estuvieron un ratito, al ratito se perdían y al ratito venía otro. Y tuvo por horas, por un par de horas".



"Algo normal, no era. Porque capaz que decían que era un dron, o dos drones. No sé pero el movimiento ese que arrancaba casi siempre del mismo lugar y se perdía. Acá nosotros capaz que lo veíamos a una distancia de 100 metros, pero a lo lejos capaz, que eran kilómetros. Es raro totalmente raro.

Por último, el comunicador y periodista sanducero, oriundo de Guichón, Carlos Gamarra, comentó: "Si te digo que comenzamos a ver unas luces, era una en principio. Aquellos que somos de esta zona y que conocemos muy bien lo que hay enfrente a Termas de Almirón, pasando la ruta. Los que conocemos el lugar y esa estancia que hay, sabemos que en ese lugar, o donde estaba la luz, no hay casas, no hay una carretera, no hay un camino vecinal, no hay nada que vos puedas sugerir, que pueda ser una luz que esté prendida. Cuando la luz comienza a moverse, ya todos daban por hecho, de que empezó a despertarse la curiosidad. Bueno qué puede ser, porque ya habíamos hablado del dron. Fue una cosa muy sorprendente pero además te dejaba la incógnita, decías; no es un dron, decías que no era un dron y no era un dron".



"Hay lugares donde hay gente, o tengo amigos que manejan mucho más este tema de los ovnis y que además son creyentes. Obviamente de que hay otra vida fuera del planeta y tiene lugares donde van, se apostan y dicen; cierto tiempo del año, van a ir 6, 7, 8 personas, se juntan en barra grande, para ver si ahí en ese momento pueden ver una luz, puede bajar algo. Una cosa increíble pero en este lugar tenemos eso".