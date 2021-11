Operación Océano: fiscal investigará si abogado filtró pruebas del caso reservado

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra el abogado Ignacio Durán, luego de que este prometiera al director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, divulgar pruebas de la Operación Océano, que ha sido declarada reservada por la Justicia, confirmó El Observador a través de fuentes de la Fiscalía.

El fiscal Rodrigo Morosoli será el encargado de llevar adelante la indagatoria para verificar si Durán entregó esas pruebas al periodista y si con ello, incurrió en alguna conducta delictiva.

Durán es el abogado de Nicolás Chirico, uno de los imputados por la causa que se mantiene bajo régimen de reserva mientras continúa la investigación, y también del joven Adrián Mastandrea, quien lleva más de un año preso por una denuncia de abuso sexual.

La conversación fue divulgada por los padres de Mastandrea, quienes sostienen que su hijo fue perjudicado con la actuación del abogado.

“Te voy a hacer escuchar audios y cosas, porque me interesa que se empiece a desmitificar un poco todo lo que está pasando y en el caso de mi cliente (…) se está comiendo un garrón increíble", le dijo el abogado al periodista, según se escucha en el audio publicado en las redes sociales.

"Hay pruebas y yo te las voy a proporcionar. Me chupa un huevo; te las voy a proporcionar”, le insistió. "Aparte, sé que vos guardás el debido recato”, agregó.

El diálogo entre ambos prosiguió y luego Durán habló de un proceder "turbio" en la justicia, que, de acuerdo a su versión, afectó el destino de su cliente.

"Para mí el tipo es inocente y ahí hubo un tema entre abogados y fiscales muy turbio”, le explicó a Bonica.

Los familiares de Mastandrea cuestionaron el proceder del abogado y señalaron que en la grabación él mismo reconoció que el proceso fue "muy turbio". Sin embargo, "cuando tuvo que presentar las pruebas contra abogados no lo hizo", subrayaron.

"Prefirió quedar bien con abogados y fiscales, encubrir todo lo que hay en la extorsión, que hay grabaciones que comprueban la inocencia de Adrián, para quedar bien con todos ellos”, dijo la madre.

Durán dijo a Montevideo Portal, que lo consultó sobre el tema, que nunca se reunió con Bonica ni le dio información. “Que presenten lo que quieran. Tengo la conciencia muy pero muy tranquila de cómo procedo y quién soy y tengo las pruebas de cómo obré. Nunca me junté con Bonica, nunca le di información de Océano. Fue solo un comentario que le hice y luego no hubo reunión para no violar la reserva”, señaló.

“Nos vemos donde quieran y cuando quieran. ¡Con la verdad! Esta gente enchastró y difamó primero a (la fiscal Sylvia) Lovesio, luego a Alfaro, a Payseé, a otra abogada y ahora a mí. ¿Hasta cuándo? ¿Todos los engañan a ellos? ¿Todo el sistema es corrupto -abogados, fiscales y jueces- y ellos tienen la verdad? Que le pregunten al juez Malvar cómo defendí a su hijo”, agregó Durán.

También Bonica se refirió al tema, ante la consulta del mismo medio, y dijo que ante la llamada de la familia Mastandrea, publicó información sobre el caso. "Me parece que es inocente”, sostuvo. Agregó que él le hizo escuchar la grabación difundida “para tranquilizar a Mastandrea (...) porque decía que Ignacio lo estaba clavando, que no presentaba lo que quería que él presente, estaba muy molesto con Ignacio Durán" y él le dijo que estaba equivocado”.

“Yo no le mandé el audio; se lo hice escuchar, y se ve que él me grabó sin que yo supiera. Ahora lo hace público. No tengo nada que ocultar”, agregó.