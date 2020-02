Oscar 2020: ¿por qué las historias sobre hombres son las que suelen ganar los premios del cine?

Hace 10 años, una mujer ganó el Oscar a mejor dirección por primera vez en la historia de los premios de la Academia de Hollywood.

Kathryn Bigelow recibió la estatuilla por "Vivir al límite" (The Hurt Locker), ambientada en la guerra de Irak. El filme también ganó la categoría de mejor película.

Solo cinco mujeres han sido nominadas a mejor dirección. Y la temática de las obras galardonadas ha sido igualmente sesgada.

Solo una de las ganadoras a mejor película en la última década ha tenido una protagonista mujer: "La forma del agua", de Guillermo del Toro, protagonizada por Sally Hawkins.

La mayoría, incluidos "Green Book: una amistad sin fronteras", Birdman y, de hecho, "Vivir al límite", se encuentran en el universo masculino.

Ahora, en 2020, el panorama de la temporada de premios no ha cambiado drásticamente.

Getty Images "Felicitaciones a esos hombres", dijo la actriz Issa Rae al anunciar los nominados al Oscar de 2020.

Las películas que dominan los Oscar son "1917" (guerra), The Irishman ("El irlandés", mafia), Ford vs Ferrari (Contra lo imposible", autos) y Once Upon a Time in Hollywood ("Érase una vez en Hollywood", Tarantino).

Ninguna mujer ha sido nominada a mejor dirección, lo que llevó a que la copresentadora de las nominaciones, Issa Rae, dijera con toda intención: "Felicitaciones a esos hombres".

Little Women ("Mujercitas"), de Greta Gerwig, que obtuvo una nominación a mejor película, no fue candidata en la categoría de dirección de los Globos de Oro, los Bafta británicos ni los Oscar.

Sony Pictures "Mujercitas" fue dirigida por Greta Gerwig y compite por el Oscar a mejor película, pero no a mejor dirección.

Otro éxito de taquilla, The Farewell, de Lulu Wang, le dio a su estrella, Awkafina, un Globo de Oro, pero ni la película ni la actriz aparecieron en las nominaciones al Oscar.

La productora de "Mujercitas", Amy Pascal, concedió una entrevista a la revista Vanity Fair recientemente en la que indicó que por cada dos mujeres solo había un hombre en las proyecciones para "Mujercitas" a las que asistieron los votantes de la Academia.

Según Pascal, hubo "un sesgo completamente inconsciente".

El actor Tracy Letts, quien aparece en la película, afirma: "Simplemente no puedo creer que sigamos teniendo esta discusión de que las películas de hombres, y sobre hombres, y para hombres, se consideren películas predeterminadas. Y las películas de mujeres caen en esta categoría separada y desigual. Es absurdo".

Anna Smith, presentadora del podcast feminista Girls on Film y presidenta del London Film Critics' Circle, señala que "Mujercitas" también es un drama de época.

"También hay algo que ver con ese género, que a menudo lo hacen las mujeres. Creo que hay un cierto prejuicio de que la visión de un director debe ser autoritaria, y a veces eso se equipara con masculino".

"Es extraño, este año tenemos películas llamadas 'El irlandés' y 'Mujercitas', ¿y adivina a cuál le va a ir mejor?".

Netflix "El irlandés" tiene entre sus protagonistas a Al Pacino.

Smith también señala que, por el contrario, una película británica de arte dirigida por Joanna Hogg, The Souvenir, lidera las nominaciones a los London Critics' Circle Film Awards.

"Hay unos 140 de nosotros y tenemos que ver casi todo lo que sale, y es por eso que una película como esa ha funcionado tan bien. Claramente, debido a que los críticos pudieron ver la película, a la mayoría le encantó", afirma.

Juez y jurado

¿La aparente preferencia por las "historias masculinas" está determinada por la demografía de los votantes de la temporada de premios?

La revista The Hollywood Reporter dice que la Academia atrajo a 2.000 nuevos miembros después de la campaña #oscarssowhite (los Oscar tan blancos) hace tres años, lo que aumentó el número de electores a cerca de 8.000.

A pesar de eso, el porcentaje de mujeres que votan los Oscar se ubica en alrededor del 28%, los votantes de minorías en 13%, lo que no es un gran avance respecto al estudio de 2012 del diario Los Angeles Times, que encontró que los votantes de los Oscar eran 94% blancos y 77% hombres.

BBC Films Mientras que The Souvenir lidera las nominaciones a los London Film Critics' Circle Circle Awards, fue rechazado por los Baftas.

La mayoría deciden las nominaciones votando dentro de su "capítulo" (por ejemplo, un actor votará por las categorías de actuación), pero pueden elegir entre todas las películas elegibles lanzadas ese año para la mejor filme.

En los Bafta se prometió una reorganización inmediata de sus votantes y sus sistemas, después de que las nominaciones de este año entregaran una lista de directores y películas para hombres y ninguna nominación para los actores de minorías raciales.

La Academia británica que entrega los Bafta tiene 6.700 miembros en todo el mundo: una encuesta realizada en 2016 encontró que el 41% eran mujeres, el 13% pertenecían a grupos étnicos minoritarios y la edad promedio era de 52 años.

Todos los miembros con derecho a voto deciden sobre las principales nominaciones a las mejores películas y actuaciones. La dirección y las nominaciones de guiones son decididas por capítulos especializados de miembros, que pueden tener un grupo demográfico diferente.

El guionista de Dr. Who y miembro de Bafta, James Moran, dice que la organización les pide a los miembros que confirmen qué películas han visto y que solo seleccionen a los nominados de esas películas.

"Soy muy concienzudo e intento ver todo", dice. "Sin embargo, es difícil ver cada película, generalmente alrededor de diciembre. Las películas de la temporada de premios no siempre son las más alegres para ver en Navidad. También es realmente difícil limitar la mejor película a cinco nominaciones. Es extremadamente difícil elegir tus favoritos".

A24 Filmada con un presupuesto de US$3 millones, The Farewell ha ganado más de US$20 millones en la taquilla mundial.

"Me encantó 'Mujercitas' y voté por ella en muchas categorías", apunta, pero agrega que la audiencia que ve en las proyecciones del Bafta es principalmente "vieja, blanca y masculina".

El crítico y presentador de cine Jason Solomons opina: "Todas las películas nominadas este año son buenas, y no puedo creer que los votantes de los Bafta sean inherentemente racistas y misóginos, pero lo que dicen las listas es que sin duda reflejan la personalidad del individuo o gente que las compila".

"Y la lista de nominaciones de este año, mirando a '1917' y 'El irlandés', sugieren claramente que las preocupaciones de los compiladores son el pasado y el envejecimiento. Me preocupa que para que una cineasta forme parte del club, tenga que hacer una película de guerra o dar su opinión sobre la masculinidad, como lo hizo Kathryn Bigelow en 'Vivir al límite' y Point Break.

"Es una pena que las películas igualmente emocionantes sobre las formas de ser mujer en este mundo, como 'Mujercitas', no hayan resonado tan fuerte", añade.

¿Historias originales?

Pero quizá haya otros factores.

Universal Pictures Dirigida por Sam Mendes, la épica "1917" ha derrocado la última entrega de Star Wars en la taquilla de EE.UU.

Steven Gaydos, editor ejecutivo de la revista especializada Variety, señala que una película como "Mujercitas" se ha hecho muchas veces, tanto en cine como en televisión.

"¿Qué pasa si el factor de exclusión es que 'Mujercitas' es una nueva versión de una historia popular hecha muchas veces antes, y los votantes no toman las nuevas versiones tan en serio como toman los originales?", cuestiona.

"Fuera de nuestra burbuja loca en Hollywood, la gente puede no darse cuenta de que se contratan especialistas en mercadotecnia para realizar campañas para el Oscar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, su momento de lanzamiento es malo o su estrategia no funciona? ¿Y si esa es la razón? 'Mujercitas' está ganando US$100 millones en la taquilla. Créeme, los hombres la van a ver".

Finalmente, los votantes toman una decisión sobre las películas que se les presentan.

Bafta informa este año que el 19% de las películas enviadas fueron dirigidas por mujeres. Según el informe de 2019 del Centro para el Estudio de las Mujeres en la Televisión y el Cine, de las 250 películas de Hollywood más taquilleras, solo el 13% fueron dirigidas por mujeres.

Opción limitada

Georgie Yukiko Donovan, una directora británica del este de Asia, hizo su primera película, "Ama", financiada por la iniciativa Female Film Force, pero se pregunta si los años de desilusión de las cineastas afecta a la cantidad de postulaciones en la temporada de premios.

"A menos que haya un cambio real, muchas mujeres no harán el esfuerzo de presentar sus películas para su consideración, porque eso también puede costar dinero", señala.

"Hay una necesidad práctica de premios. Es como un sello de aprobación que te lleva al siguiente nivel de cine. Tener éxito, por ejemplo, con un premio en un festival de cine puede suponer un cambio de juego. Pero se necesita dinero para lanzar una campaña, por lo que todo está relacionado con el género, la raza, el dinero y la clase".

Getty Images "Mujercitas", de Greta Gerwig, es la decimosegunda cinta en la historia dirigida por una mujer en ser nominada a mejor película.

Melissa Silverstein, fundadora del sitio Women and Hollywood, ha argumentado que en el caso de futuras selecciones que carezcan de diversidad, el premio en esa categoría debería ser retirado.

"Hay que hacer algo drástico", dice. "Creo que también es muy importante observar cuántas mujeres están completando y enviando películas, y si no, ¿cuál es la razón?

"Es cierto que al trabajar en películas de superhéroes como Captain Marvel y Wonder Woman, las mujeres ahora están entrando en algunos de los niveles más altos del negocio. Es importante tener una visión de la mujer en lo que a menudo ha sido una narrativa de la gratificación de la violencia, y estas han sido historias predominantes de nuestra cultura. Los premios son a lo que la prensa presta atención.

"Esta es una pelea fundamental, que no solo ocurre en el cine, para decir que los blancos y los hombres ya no son la única opción de nuestro mundo. Y así, cuando las experiencias de las mujeres, y las de las personas de color, se invalidan repetidamente de esta manera, simplemente se convierte en una broma".

Puedes leer este artículo en inglés en BBC Culture

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=dDLDuv7LH48&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=SON0H-nAbZw

https://www.youtube.com/watch?v=DSeuPF0Fn_g