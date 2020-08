Otra vez frente a frente: ¿Forlán podrá empatar su estadística contra Munúa?

Los técnicos de Nacional y Peñarol, Gustavo Munúa y Diego Forlán, se conocen desde hace un muy buen tiempo.

La primera vez que les tocó enfrentarse fue el 10 de abril de 2005 cuando el delantero defendía a Villarreal y rendía a gran altura haciendo dupla con el argentino Juan Román Riquelme.

Por entonces, el exarquero jugaba en Deportivo La Coruña.

En total, en el fútbol español se enfrentaron en cinco oportunidades y con distintos equipos.

Forlán luego pasó a Atlético de Madrid, mientras que Munúa jugó contra el delantero en otros dos clubes: Málaga y Levante.

De esas cinco ocasiones, cada uno ganó en dos y la otra terminó empatada, por lo que están igualados.

En la segunda de esas veces que se vieron, Diego Forlán le anotó el único tanto en su carrera a Munúa.

Fue cuando el 6 de enero de 2008 y como "regalo" de Reyes, Atlético de Madrid goleó en su visita a Deportivo La Coruña por 3-0. El primero de esos goles lo hizo el uruguayo, mientras que el segundo, su gran ladero de entonces, otro argentino, Sergio "Kun" Agüero.

En este detalle se pueden observar sus enfrentamientos cuando eran jugadores en el fútbol español:

Fecha Resultado 10/4/2005 Deportivo La Coruña 1-Villarreal 1 6/1/2008 Deportivo La Coruña 0-3 Atlético de Madrid (1 gol) 30/8/2009 Málaga 3-Atlético de Madrid 0 31/1/2010 Atlético de Madrid 0-Málaga 2 24/4/2011 Atlético de Madrid 4-Levante 1

Sus enfrentamientos clásicos

Gustavo Munúa y Diego Forlán se volvieron a ver las caras pero en situaciones distintas.

Fue durante el Campeonato Uruguayo 2015-16 cuando el delantero firmó contrato con los aurinegros porque quería lograr el título con el club del cual siempre dijo ser hincha.

No obstante, a esa altura, Munúa ya era director técnico y casualmente cuando Forlán arregló en Peñarol, el exarquero era el entrenador de Nacional.

Ambos se enfrentaron en tres clásicos, de los cuales Munúa ganó uno, y los otros dos terminaron igualados.

Es decir que el actual técnico de Nacional le lleva una ventaja al hoy director técnico de los carboneros.

La primera vez que se enfrentaron fue el 8 de noviembre de 2015 por el Torneo Apertura, en un clásico que terminó 1-1. Abrió el marcador Santiago Romero e igualó el Vasqiuto Matías Aguirregaray para los dirigidos entonces por Pablo Bengoechea.

Fue el recordado partido en el que a los 8 minutos Forlán le bajó una plancha a Gonzalo Porras por la que debió haber sido expulsado por el juez de aquel entonces, Andrés Cunha, pero solo vio la tarjeta amarilla.

El propio Forlán reconoció el pasado 20 de julio en el programa "El dos uno", que el árbitro le debería haber mostrado la roja.

"La patada que le di a Porras era para roja directa. Llegué tarde con la pierna en alto. Si no hubiera sido yo en ese momento y la situación hubiese sido otra, era roja. Eso lo dije y Cunha me dijo que no lo condicionara de esa manera", dijo el hoy DT aurinegro.

El segundo de los enfrentamientos clásicos entre ambos, se dio por una copa de verano, la Copa Antel, el 20 de enero de 2016.

Nacional ganó bien 3-1 con tantos de Sebastián Fernández de tiro libre, Santiago Romero -una vez más- y Nicolás "Diente" López. El gol de los aurinegros lo convirtió Jorge Fucile en contra.

En los aurinegros fue expulsado Emilio Mac Eachen cuando iban 53 minutos y ganaban los tricolores 1-0.

El tercero es muy recordado por el nucazo en el minuto 90+4' de Marcel Novick, quien en la última jugada del partido, le ganó el salto a Mauricio Victorino. Ese fue el 2-2 que le sirvió posteriormente a los aurinegros para consagrarse campeones uruguayos de esa temporada.

A esa altura, ya el técnico del equipo era Jorge "Polilla" Da Silva, quien hizo debutar en un clásico a Federico Valverde como titular.

Nacional ganaba 1-0 con un tanto de penal anotado por Diego Polenta, e igualó Matías Aguirregaray. Pero nuevamente Polenta había puesto el 2-1 nuevamente desde la pena máxima.

Desde allí, Peñarol luego caería con Wanderers 4-1 y perdería el Clausura en el Estadio Campeón del Siglo ante Plaza Colonia, pero luego le ganaría la final por el Uruguayo y alzaría la copa.

La pérdida de ese torneo y quedar fuera de la Copa Libertadores por penales ante Boca Juniors, alejaron a Munúa del club tricolor, hasta su vuelta reciente.

Sus tiempos en la selección uruguaya

Ambos jugadores se encontraron en la selección uruguaya en 10 oportunidades y con tres técnicos distintos.

Cabe señalar que Munúa nunca fue citado por el Maestro Óscar Tabárez.

La primera vez que coincidieron fue el 17 de abril de 2002 en un 1-1 contra Italia en el Giuseppe Meazza, 17 minutos. El entrenador de entonces era Víctor Púa.

El 20 de agosto de 2003, jugaron por primera vez los dos como titulares. Fue en Florencia en un amistoso contra Argentina que ganó 3-2. El técnico era Juan Ramón Carrasco. Ese día, Forlán anotó el primero de los goles de la celeste.

El tercero de los encuentros que compartieron y que también fueron titulares, fue por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Uruguay en el debut goleó 5-0 a Bolivia el 7 de setiembre de 2003 y el primer tanto lo convirtió Forlán.

En el siguiente encuentro, contra Paraguay en Asunción, JR le dio el capitanato a Forlán por primera vez, mientras Munúa seguía siendo el arquero. Fue tres días después del compromiso ante los bolivianos y la celeste cayó goleada 4-1.

AUF

Uruguay el día que enfrentaba a Jamaica con Munúa y Forlán; abajo aparece posando el técnico, Juan Ramón Carrasco

El 15 de noviembre de 2003 volvieron a coincidir cuando Uruguay recibió y venció 2-1 a Chile.

Cuatro días después, jugaron contra Brasil en Curitiba en aquel recordado partido que Uruguay logró dar vuelta 3-2 y Ronaldo lo igualó al final.

La próxima vez que se encontraron fue en un amistoso contra Jamaica en Kingston en el que cayeron 2-0, el 18 de febrero de 2004.

También jugaron juntos en la amarga despedida de Carrasco de la selección la noche en que Uruguay cayó goleado 3-0 por Venezuela en el Centenario. Fue el 31 de marzo de 2004.

Ya con Jorge Fossati como DT celeste, jugaron en su debut en la caída por 3-1 contra Perú en el Centenario el 1º de junio de aquel año.

Cinco días después fue la última vez que estuvieron juntos con Uruguay. Fue en la goleada en contra ante Colombia en Barranquilla, por 5-0. Esa fue la despedida de Munúa como arquero.

La experiencia juntos con la celeste no fue para nada buena: disputaron 10 partidos, de los cuales ganaron dos, empataron uno y perdieron siete, algunos de ellos, muy recordados con la goleada en contra en Asunción por 4-1, la derrota en el Centenario 3-0 contra los venezolanos que le costó el cargo a Juan Ramón Carrasco, y el lacerante 5-0 de Barranquilla con Fossati como DT, en el que Forlán ingresó a los 45 minutos cuando ya se perdía 3-0.

Este domingo volverán a verse las caras con Nacional y Peñarol. Teniendo en cuenta la paridad entre ambos en el fútbol español, en lo que respecta al clásico del fútbol uruguayo, el actual entrenador carbonero nunca le pudo ganar a Munúa y este sí lo hizo una vez. Habrá que ver si esta vez Forlán lo puede igualar en la estadística, o si el exarquero y hoy DT tricolor se aleja en la misma.