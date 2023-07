Otro... ¡Uruguay nomá! Campeones del mundo ahora con un manual de parrilla

Esta historia tiene un primer final feliz –eso porque el protagonista ya trabaja en pos de otros–: al libro uruguayo Manual de Parrilla se lo puede considerar campeón del mundo, dado que fue seleccionado ganador en los premios Gourmand Cookbook Awards.

Se trata de un manual con métodos, técnicas de cocción y recetas de los principales cortes de diversas carnes –roja, pollo, cerdo, pescado, embutidos y achuras–, pero también de quesos, verduras y frutas.

Sebastián Manito (autor), Diego Velazco (fotógrafo del libro y director de Aguaclara), Edouard Cointreau (organizador de los premios) y Carlos Penades (editor y director de Aguaclara).

Sebastián Manito, el autor, admitió a El Observador que esta historia tiene como antecedente uno que comparte con miles de uruguayos: su amor y pasión por la parrilla, el fuego y la carne.

Pero hubo un momento de quiebre, hace unos ocho años, cuando uno de los amigos que disfrutaban de sus asados le sugirió que capitalice ese talento, transformándolo en un servicio con base en el diferencial que tenían sus asados.

Inés Guimaraens

Sebastián Manito.

“Al final, tuvo razón, fue una buena idea”, admitió Sebastián.

Así fue que comenzó a dar servicios de asados en ámbitos privados; se vinculó a la boutique de carnes Gourmeat para trabajar en conjunto, incluso realizó varios asados en Miami y participó allí en la inauguración de un local de Gourmeat; y con la empresa Weber Grills viajó para formarse en Chicago, hacer asados y ahí recibió el título de Weber Brand Ambassador.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, cuando los eventos sociales quedaron en pausa, empezó a dar talleres sobre cómo asar. Uno de sus alumnos fue un empresario del sector frigorífico, quien sugirió a la editorial Aguaclara (que estaba buscando un autor) que Sebastián podía ser el creador de la obra Manual de Parrilla. “Tuvimos una reunión, conectamos muy bien y empezamos a trabajar en ese proyecto que demandó dos años de trabajo intenso, exigente, pero disfrutable”, contó.

Reconoció que había incertidumbre sobre el suceso de un manual que ponía el foco en un tema del que en general los uruguayos saben, “capaz había rechazo, pero pasó lo contrario, fue muy bien recibido y una primera edición puesta a la venta el 24 de noviembre de 2022, de 5.000 ejemplares, se colocó totalmente y está en marcha la segunda”.

Sebastián Manito.

La distinción, comentó Sebastián, “nos posiciona de muy buena manera a nivel de empresas literarias de todo el mundo que se empezaron a comunicar para ver opciones de reimprimir el manual”, existiendo gestiones para adaptarlo al mercado argentino y al español, por ejemplo.

“Se están abriendo muchos canales, hay propuestas de empresas, de medios, también especialmente a través del INAC, de Uruguay XXI, hay reuniones realizadas o pactadas en el exterior”, señaló con entusiasmo.

Mundial en Suecia

Por primera vez una obra nacional sobre parrilla y asado compitió en los premios Gourmand Cookbook Awards, instancia única de premiación anual a los mejores libros de cocina y vinos a nivel mundial, creada en 1995 por Edouard Cointreau. Manual de Parrilla fue nominado para representar a Uruguay en Suecia, el 27 de mayo reciente y compitió en cuatro categorías, logrando un tercer puesto en la categoría libro bilingüe y el primer premio en la categoría mejor libro de parrilla, “en una categoría muy competitiva”, añadió.

Un asado inolvidable

Desde aquel momento de quiebre no han pasado ni 10 años, pero igual ha sido un período rico en anécdotas. Sebastián recordó una: “Hice un asado el día en el que nació mi hijo. Lo tenía pactado, al mediodía, en la noche anterior dejé la camioneta con todo pronto para salir a las 9 y estar a las 11. Teníamos programada una cesárea, pero se adelantó el parto y a las 6 de la mañana salimos para el sanatorio y el ginecólogo dijo que mi hijo iba a nacer, entonces mi mujer le dijo que no podía porque yo tenía un asado y obvio el ginecólogo no entendía nada… (risas). Al final los tiempos dieron, Juan Martín nació a las 7:30, a las 8:30 estábamos en la sala con él y luego llegué un poco tarde al asado y expliqué que era porque había nacido mi hijo y no lo podían creer”.

Eso, complementó, lo utiliza hoy cuando quien lo contrata quiere darle una seña para asegurarse que irá… “ahí les cuento que una mañana nació mi hijo y salí al toque para un asado al mediodía y entonces ni dudan sobre que mi palabra vale”.

Sebastián con sus hijos, Francisca y Juan Martín.

¿Qué no puede faltar?

Sobre lo que nunca puede faltar en un buen asado, no dudó en mencionar una palabra: “Calidad”. Eso no se negocia, subrayó, y no depende de un costo alto o bajo. Recordó, incluso, una frase que otro creó y él asumió: “El resultado de tu receta es tan bueno como el peor de tus ingredientes”. Es decir, explicó, “para hacer una paella capaz compras los mejores mariscos, pero si usas un vino de caja de $ 50 ese será el nivel de tu receta”.

Lo otro que no se negocia, agregó, “es no respetar lo que estás haciendo, al producto, hay una tendencia a disociarnos de lo que es la carne, a olvidarse que atrás hay productores, distribuidores, industriales, el laburo de mucha gente que hace que esa carne llegue a tu mano y es horrible que vos por desconocer cómo hacer las cosas hagas alguna macana cuando sos el último eslabón de la cadena. Hay que respetar y para respetar hay que saber y el espíritu del Manual de Parrilla hace un aporte”, concluyó.

Sebastián Manito.

Antecedente y equipo

En 2013 el libro Nuestras recetas de siempre, de Aguaclara, compitió por Uruguay por el premio Best Latin America Cuisine Book, en una gala en el Museo del Louvre, en París. En un logro histórico, Diego Velazco, Hugo Soca, Edouard Cointreau y Carlos Penadés recibieron el Primer Premio Best in the World como mejor libro de cocina nacional publicado en Latinoamérica.

En el caso de Manual de Parrilla, obra de 2022, es resultado del trabajo de un equipo formado por Diego Velazco (fotografía), Carlos Penadés (edición), Santiago Velazco - Gabriel Pica (diseño gráfico), Álvaro Zunini (ilustrador) y Gustavo Laborde (autor invitado).

Del autor

Sebastián Manito, en Manual de Parrilla, expresó: “Es tradición de esta región de América del Sur que se encienda el fuego para cocinar alimentos a las brasas en un ritual que reúne a familia y amigos, y compartir en cada encuentro mucho más que la comida. Los asadores sabemos cuál fue el día que sentimos que ya estábamos listos para hacernos responsables del ritual del asado. Pero aun así hay una gran cantidad de técnicas, formulas y decisiones que hay que tomar que no son del todo difundidas o aplicadas. En este libro me propongo volcar mi experiencia y estudios en este tema con la esperanza de colaborar con ustedes para que cada día sean mejores asadores”.

Un buen asado depende del cuidado de algunas actitudes relevantes.

Arquitecto, emprendedor y padre

En el manual se informa que Sebastián nació en Montevideo, en 1980; es arquitecto, emprendedor y padre de dos hijos; amante del fuego y de los asados de domingo por herencia de tradición familiar; dueño de Un Asador Cocina de Parrilla, emprendimiento gastronómico que lo llevó a cocinar en Miami, estudiar para Grill Ambassador en Chicago y recorrer el Uruguay a lo largo y ancho, conociendo sus maravillosos lugares, costumbres tradicionales y, por sobre todas las cosas, compartiendo grandes momentos alrededor de un fuego encendido.

Sebastián Manito.