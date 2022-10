Campeonato uruguayo de asadores: dónde, qué carnes, jurados y premios

Participarán unos 20 equipos, cada uno conformado por tres o cuatro personas, con formaciones representante al momento (las inscripciones están abiertas) de todos los departamentos, menos de Treinta y Tres, Lavalleja y Florida.

Asadores uruguayos.

La actividad, que cuenta con el respaldo de la Confederación Panamericana de Asadores (entidad que organiza el Mundial de Asadores), consistirá en asar en cuatro categorías:

El torneo se hará el 12 de noviembre en Tacuarembó.

Cata a ciegas: José Luis Cucurrella (Comisión de Competencias de la AUA); Marcelo Crespi (director de Turismo de Tacuarembó); Carlos Aguilar (secretario de al AUA); Fabrizio Sergio (vicepresidente de la AUA); y un quinto miembro a confirmar.

A campo: Enrique Puentes (presidente de la AUA); Agustín Castro (Comisión de Eventos de la AUA); y Yairo Pérez (Comisión de Ética de la AUA).

Fiscales de calificaciones: Ricardo Aguiar y Lorena Lacava.

Puentes precisó que hay un reglamento muy estricto. Por ejemplo, las proteínas (carnes) serán proporcionadas a los equipos por la organización de modo que haya equidad en la materia prima que se utilizará. Para el caso de las carnes en la preparación se pueden utilizar condimentos que sí lleven los equipos, pero solo podrán ser condimentos de una lista que se le brindará a los participantes. En el caso del postre, también con base en una lista limitada, los ingredientes los podrán llegar los equipos.

La actividad de cada equipo comenzará a la hora 15, desde las 18 se habilitará el ingreso de público al predio y a las 19 comenzará la jura, en una suerte de cata a ciega para todos las elaboraciones, menos en el caso del costillar vacuno que se hace a campo y en cuyo caso el jurado se traslada hasta el sitio donde se haya asado.

La inscripción cuesta $ 6.000 por equipo. El ganador recibirá de premio US$ 1.000, el segundo US$ 500 y el tercero US$ 300.