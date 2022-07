Pablo Iturralde dijo que "está previsto" aumentar la edad de retiro de los militares

El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, informó que en el documento de reforma de la seguridad social que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó este miércoles a los miembros de la coalición de gobierno está contemplado aumentar la edad de jubilación del personal militar.

“Está previsto. Hay un régimen de transición, en algunos casos sí y en otros no, depende del tipo de trabajo”, dijo el líder nacionalista en rueda de prensa. A su vez, sostuvo que el Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como Caja Militar, “tiene determinadas características” que “van a ser contempladas con regímenes de transiciones” pero que se aspira a constituir “un sistema universal de previsión”.

Respecto a la reforma en general, el presidente del directorio del PN se manifestó en la misma línea que el expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y dijo que “existe un imperativo ético del sistema político de solucionar este tema”.

Además, indicó que este sistema que se propondrá “es mucho más justo que el vigente”.

Iturralde fue consultado por los costos políticos que puede generar una reforma de este tipo. “No creo en el mecanismo diabólico de que por pensar en la próxima elección dejemos de solucionar los temas que tenemos que solucionar”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que hay acá es un compromiso con el país. No hay nadie en el sistema político y no lo ha habido en últimos 20 años que haya dicho que no hay que reformar la seguridad social”.

Según Iturralde, “cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, eso viene sin beneficio de inventario” por lo que es necesario “asumir que hay cosas que van a gustarle a la gente y otras que no”.

“El tema es que las jubilaciones no crecen en el medio del campo sino que se financian con aportes de la gente y si nosotros tenemos una pirámide de edad de gente que va creciendo y que gracias a Dios cada vez vivimos más… ¿cómo financiamos eso? Esa forma hay que financiarla de alguna manera”, expresó.