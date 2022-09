"Pachu" Peña habló sobre la detención "Teto" Medina: "Yo no vi nada malo"

José María "Pachu" Peña habló de su experiencia con Marcelo "Teto" Medina en La Razón de vivir, la organización de rehabilitación contra las drogas que está siendo investigada en Argentina por reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación laboral.

El viernes Medina declaró que su rol era el de dar charlas a los chicos que eran parte del lugar. "Estoy preso y no tengo idea por qué", dijo.

En el marco de esas charlas invitó a su ex compañero de VideoMatch. "A mí me llamó no hace mucho el Teto Medina, tres o cuatro meses atrás, y me dijo: ‘Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas y contás unos chistes’”, contó el humorista en diálogo con Cadena 3.

"Pachu" visitó entonces uno de los centros de rehabilitación. Contó que fue un mediodía y había un "montón de chicos" esperándolo: "Se sentaron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto”, relató.

Peña entonces les dio algunas "palabras de aliento" y aprovechó para contar algunos chistes. “El Teto me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. ‘Para la nafta’, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis", agregó.

El humorista se mostró sorprendido por las acusaciones en torno al centro de rehabilitación: "Me desayuno con esta historia".

De hecho, contó que se fue esa tarde del lugar pensando en el "buen trabajo" que estaba haciendo su colega con los jóvenes de la organización. Remarcó que no vio “ningún maltrato” durante el tiempo en el que estuvo allí y aseguró que “a los chicos los adoraban”: “Había chicos grandes, gente joven, no tan joven, de nuestra edad. No vi nada raro, te juro”.

El humorista especuló con los motivos de la denuncia contra el centro: “Esto puede ser un ajuste de cuentas... o no un ajuste, un vuelto. Sacaba muchos chicos de la calle que no solamente estaban en la droga, sino también en la venta; eran soldaditos. Puede ser una cuestión de ‘ah, me sacaste los pibes, mirá lo que te hago'. Hay mucha gente que lo banca, muchas familias, por eso me extrañó mucho. Yo no vi nada malo. Es todo muy raro. Los medios lo están matando”.