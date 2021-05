Paganini sobre reclamo de gerencias de UTE: "Se está haciendo una tormenta en un vaso de agua"

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, reconoció este lunes que UTE deberá sumar más personal a diferentes áreas debido a una "oleada de jubilaciones" que el ente enfrentará durante este año, pero cargó contra el informe realizado por las gerencias del organismo que da cuenta sobre la necesidad de incorporar nuevos funcionarios a la empresa para no afectar en breve “la calidad del servicio y la imagen del ente”. "Se está haciendo una tormenta de un vaso de agua", aseguró.

"Desde el punto de vista que plantean los gerentes en ese informe, es un problema real que UTE tiene una oleada de ciertas jubilaciones, que vienen por delante y se está trabajando sobre eso", reconoció Paganini en declaraciones a Informativo Carve. El ministro aseguró que está en conversaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) "para que el régimen general de la sustitución de vacantes que se definió oportunamente pueda contar con excepciones, tomando en cuenta situaciones excepcionales como esta". Desde el 11 de marzo de 2020, solamente un tercio de las vacantes generadas pueden reponerse en las oficinas públicas.

En el informe realizado por las gerencias de área de UTE, al que accedió El Observador, se argumenta que es necesario renovar la plantilla, tomando en cuenta las nuevas tecnologías y modelos de negocios a desarrollar y gestionar; y por necesidad de nuevos perfiles y competencias para mejorar la productividad. Además, se advierte por una plantilla “envejecida con importantes dificultades físicas para hacer frente a las actividades de riesgo que se les asignan”.

El documento define como una "amenaza importante" para enfrentar los desafíos de UTE la distribución etaria de la plantilla actual y la proyección de egresos estimada para el período 2021-2024. Según el texto, en ese tiempo la empresa podría perder 16% de sus puestos de trabajo actuales. El informe solicitaba incorporar 954 funcionarios en los próximos dos años para cubrir las áreas afectadas.

Por otro lado, Paganini negó que el ente haya disminuido sus niveles de inversión, tal como aseguró el sindicato. "UTE ha sostenido niveles altos de inversión el año pasado y los mantiene para el futuro, además de que en las inversiones de UTE se toman en cuenta cuestiones como los medios inteligentes o el refuerzo en la distribución", dijo y aseguró que "no está en la cuenta el cierre del anillo de alta tensión, que es una obra muy importante para el país", porque se contabiliza por fuera del presupuesto al estar financiado por un fideicomiso. "Desde el punto de vista de las inversiones lo niego terminantemente", afirmó.

Pérdidas en Ancap

Consultado por la decisión gubernamental de no subir el precio de los combustibles en mayo a pesar de la suba en los costos, el jerarca dijo que "después de evaluar la situación del país" se entendió "que se podía prolongar un mes más el esfuerzo". "Estábamos mirando básicamente el impacto en la actividad económica. No queremos que la actividad económica decaiga por lo que implica el derrame y el costo de los combustibles en toda la cadena productiva del país y, en particular, también en los servicios", sostuvo Paganini.

El ministro aseguró que Ancap sufrirá pérdidas de alrededor de los U$S 28 millones este mes, similar cifra al rojo de U$S 30 millones que registró en abril.