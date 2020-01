Pampita disfruta en Punta del Este de su reciente matrimonio con García Moritán

La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain recibió el 2020 en Punta del Este junto al su esposo, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, con quien se casó a fines de noviembre. "¡Feliz año para todos! ¡Que el amor y la familia sean los pilares de sus vidas y que todos los sueños se cumplan en este 2020!", escribió en su cuenta de Instagram junto a un foto en la que está con sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña y su hermano, Guillermo Ardohain.

En el este uruguayo también están los hijos del empresario Santino y Delfina, según informó el portal argentino Infobae. El 31 de diciembre el matrimonio paseó por La Barra.

Este martes, la modelo también compartió una foto besando a su marido en la playa La Susana de José Ignacio. "¡Que alegría despedir este 2019 así! Último rayo de sol... ¡A pedir deseos!", posteó.

Pampita y García Moritán se casaron en noviembre dos meses después de oficializar el noviazgo y a tres meses del inicio de la relación.

“Creo que me re merezco el amor. Siempre busqué el amor, siempre quise tener un compañero de vida, a mí me gusta la vida de a dos, llegar, charlar con alguien, contarle cómo fue mi día, que comparta todas las cosas lindas que me pasan, poder disfrutarlo con alguien. Siempre busqué el amor, siempre fue parte de mí, soy una romántica", dijo la modelo antes de casarse con el empresario, en su programa de televisión Pampita online.

Pampita llegó a Punta del Este después de la Navidad y desde entonces se mostró con amigos, familia y hasta hizo una sesión de fotos para su colección de bikinis propia.