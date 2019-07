Pansexualidad: qué es y en qué se diferencia de la bisexualidad

En una entrevista con el programa de TV de Estados Unidos Good Morning America, la actriz Bella Thorne -que se había definido como bisexual hasta el momento- dijo que se considera pansexual, porque no define al amor basándose en el género o la identidad sexual. Thorne, quien se hizo conocida por su papel en la popular serie de Disney, Shake it up, acaba de publicar el libro The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray (La vida de una aspirante a magnate: desorden mental).

"En realidad soy pansexual y no lo sabía. Una persona me explicó exactamente qué significaba", dijo en la entrevista. "Te gustan los seres humanos, te gusta lo que te gusta. No tiene que ser un chico o una chica, o él o ella, o esto o aquello. Es literalmente que te gusta la personalidad", argumentó. La actriz tiene una relación con el actor italiano Benjamin Mascolo y mantuvo una relación de poliamor con Tana Mongeau (influencer) y el rapero Mod Sun.

El prefijo pan viene del griego y se traduce como "todo"; de esta manera, el término pansexual se define como una identidad sexual en la que la persona se siente atraída por otras de todos los géneros, más allá del binomio masculino-femenino. Por fuera de estos parámetros se ubican las personas transgénero, las no binarias y las intersexuales.

Si bien la palabra pansexual se usa desde hace tiempo, ha sido en los últimos meses cuando aumentó su popularidad. Según Google Trends el término tuvo un pico de búsquedas en agosto de 2015, luego de que la también actriz y cantante Miley Cyrus (que, igual que Thorne, saltó a la fama debido a Disney) se identificara como pansexual en una entrevista con la revista Elle.

Son varias las celebridades que se han definido como pansexuales, incluyendo a la actriz Kristen Stewart (que se hizo mundialmente popular por interpretar a Bella en la saga de vampiros Crepúsculo). "Creo que en tres o cuatro años habrá mucha más gente que no piense que es necesario averiguar si eres gay o heterosexual. Es algo así como, solo haz lo tuyo", dijo entonces.

"Los expertos y los sociólogos dicen que estas descripciones resumen la interpretación contemporánea de lo pansexual, a lo que a veces se llama omnisexual. Es casi la descripción más amplia posible respecto a quién te atrae sexualmente, que es justamente lo que llama la atención de una generación más joven que se siente cómoda con la fluidez de género y a la que no le gustan mucho las etiquetas", señala una nota de CNN en español.

El término pansexualismo fue utilizado por Sigmund Freud a principios del siglo XX , que la usó "para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales", explicó a CNN Justin R. Garcia, profesor asistente de Estudios de Género e investigador del Kinsey Institute de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.

“La gente lo está adoptando porque bisexual participa del género binario. La pansexualidad es una forma de superar eso y un reconocimiento personal de que hay atracciones a lo largo de la gama de géneros”, escribieron Patricia Johnson y Mark Michaels, autores del libro Designer Relationships: A Guide to Happy Monogamy, Positive Polyamory and Optimistic Open Relationships en declaraciones a CNN.

“Aunque su alcance y aplicación son amplios, también tiene la ventaja de referirse a toda una gama de atracciones en vez de aferrarse a la idea de que la atracción solo puede ser por el mismo sexo, por el sexo opuesto o por ambos. Esa cualidad incluyente le da un significado muy específico”, aseguraron.