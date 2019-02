Para Nin Novoa, Guaidó "es más ilegítimo" que Maduro

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, aseguró que la oposición venezolana “tiene responsabilidad” en la crisis institucional que atraviesa el país, ya que que decidió no participar del diálogo con el gobierno en Santo Domingo donde “se acordarían elecciones adelantadas”.

“Si se habla de la ilegitimidad del gobierno de Maduro, francamente, es más ilegítimo una autoproclamación. (...) Encontramos inadmisible que una persona se autoproclame presidente de la República”, sostuvo el canciller en referencia a Juan Guaidó, nombrado presidente encargado por la Asamblea Nacional.

Por este motivo el gobierno uruguayo nunca reconocerá al líder de la oposición como presidente de Venezuela, aseguró en el programa radial En Perspectiva.

“Lo que más me preocupa es la intransigencia de Guaidó. No sé qué es lo que pretende, con la intransigencia no se llega nunca a un puerto seguro. Hay que ser flexible, comprensivo y saber que no tiene la verdad de su lado y sus argumentos tienen que atender al interés general”, indicó.

Este jueves se realizó en Montevideo la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para buscar una solución a la crisis institucional que transita Venezuela. Al final de la cumbre, se pidieron “elecciones presidenciales creíbles” para lograr una “salida pacífica” del conflicto.

Según Nin Novoa, no es contradictorio que Uruguay también integre el Mecanismo de Montevideo —que defiende el diálogo “sin condiciones”— porque ambos grupos reconocen “la compleja situación que hay en Venezuela”, rechazan la intervención armada y entienden que es potestad de los venezolanos encontrar una salida a la crisis.

Que el principal planteo de los grupos no sea el mismo “es un detalle menor”; los países del Mecanismo de Montevideo incluso “agradecen” la posición de Uruguay, según el canciller.

“Una cosa es no pedir elecciones en determinado momento y otra cosa es cuando la crisis asume tal magnitud que hay dos presidentes”, manifestó sobre el cambio de postura.

La cumbre internacional fue “trabajosa” porque, si bien la Unión Europea no presionó a Uruguay, estos países querían incluir cinco condiciones que el canciller calificó como muestras de “injerencismo”. Estas imposiciones eran la liberación de presos políticos, el establecimiento de una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral; la eliminación de todos los obstáculos para la participación libre de todos los partidos; la autorización del voto de los venezolanos en el exterior y una observación electoral internacional independiente.

En la entrevista, Nin Novoa se refirió a cómo se podrían lograr las elecciones presidenciales creíbles sin injerencia internacional y de acuerdo a la Constitución. Según dijo, el artículo 71 de la carta magna venezolana prevé que para “temas esenciales de la vida del país”, se pueda convocar a referéndum consultivo por iniciativa del presidente, dos tercios de la Asamblea Nacional o 10% de los electores.

¿Pedir “restaurar la plena democracia”, como indica el comunicado del GIC, implica reconocer que en Venezuela no hay democracia? Nin Novoa no dijo que sí, pero tampoco lo negó: “Pasa que en un país como Uruguay, donde hay democracia plena, la vara está muy alta y es muy difícil catalogar a otros países como democracias plenas”.

“El primero que habló de elecciones fue Maduro”, agregó. Cuando el periodista le puntualizó que el presidente venezolano solo se refirió a elecciones legislativas, el canciller dijo: “No importa”.

Asimismo, aseguró que “por lo menos seis veces” Uruguay rechazó la violencia —”del gobierno o de quien fuera”— en las manifestaciones en Venezuela. “Hay una especie de fake news: parece que Uruguay nunca opinó sobre Venezuela y hay más de 20 declaraciones”, dijo.

Sin embargo, el canciller mostró sus reparos para decir que en el país caribeño hay una crisis humanitaria. “La ayuda humanitaria de Estados Unidos se puede volver en la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. (...) ¿No puede ser que detrás de la ayuda vengan los fusiles?”, se preguntó.

“Me parece que deberíamos hablar en materia de salud y medicación”, sentenció y dijo que será “elemental” que la ayuda humanitaria sea dialogada con el gobierno, no así con la oposición.