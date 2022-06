Paro de UCOT y Coetc hasta las 16:00 horas para tratar posible convenio salarial con el gobierno

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) y la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) convocaron a un paro de los servicios de UCOT y Coetc desde las 9 de la mañana de este lunes hasta alrededor de las 16 horas para tratar un posible convenio salarial con el gobierno en una asamblea general, informó a El Observador Julio Spinetti, dirigente de Unott.

La última salida de los ómnibus de ambas cooperativas se dará a las 8:59, y luego de ello los trabajadores se reunirán en el local del Sindicato de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima (Funsa),en la Avenida 8 de Octubre y Capitán Villademoros, reportó Spinetti.

También pararán las áreas de talleres, administración y recaudación de las dos líneas.

En la asamblea el primero en hablar será Ramón Ruíz, director representante de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), que hará una exposición sobre la reforma de la seguridad social.

Cerca de las 12 comenzará la discusión sobre si se debe seguir o no con el convenio salarial que se negocia con el gobierno. Hasta ahora el sindicato ve con buenos ojos la propuesta a la que se llegó, que le ofrece un 20% de recuperación salarial de junio de 2022 a junio de 2024, lo que cubriría el más de 7% de pérdida que tuvieron en los últimos dos años. "No es lo mejor que hemos tenido pero no es malo", indicó Spinetti.

No se llegó hasta ahora a un acuerdo para recuperar un 5,43% de correctivo salarial que "quedó para atrás", remarcó el dirigente, aunque aclaró que se instaló una comisión de seguimiento para analizar posibles soluciones a este porcentaje.

Spinetti calcula que la asamblea general culminará entre las 15 y las 16 horas de este lunes, y apenas termine se retomarán los servicios de UCOT y Coetc.