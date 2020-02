Paso histórico: debuta Peñarol rugby y se lanza el profesionalismo en Uruguay

La historia del rugby y el deporte uruguayo recordará el 26 de febrero con un asterisco especial. Aunque sea un amistoso, hoy entrará a una cancha el primer equipo de rugby profesional en Uruguay. Peñarol, la franquicia local que participará de la naciente Super Liga Americana, jugará su primer encuentro de preparación, este miércoles a la hora 20 en el Estadio Charrúa, ante Corinthians, su similar de Brasil que también será parte del torneo promovido por Sudamérica Rugby. Antes, desde las 19, habrá un show de presentación del plantel aurinegro.

Es un paso trascendental en la historia del rugby local. Un cambio comparable, con las diferencias lógicas de escalas, al que dio el rugby mundial en 1995 cuando decidió eliminar aquella elitista prohibición de que los jugadores recibieran dinero como contraprestación por jugar el deporte.

La región llegó 24 años tarde a aquel cambio. El pequeño tamaño del mercado rugbistico, pero también esos resabios románticos y de la vieja era, cortaron la posibilidad de hacer lo que muchos de los deportes principales del mundo hicieron hace ya décadas. Ese fue, también uno de los motivos por los cuales el rugby de estas regiones perdió aún más pie con las potencias que lo que existía hasta ese momento.

La historia del alto rendimiento de los países de la región, a diferencia de Argentina y su dinámica aparte, se balanceó así por años, entre unos pocos jugadores que se iban a ligas profesionales, y muchos que hacían un esfuerzo extremo para entrenar como profesionales sin serlo, un modelo que en Uruguay se mantuvo parcialmente hasta el último Mundial cuando la mitad del plantel llegó como amateur.

El paso era inevitable pero difícil de dar. Por eso, desde hace dos años que se viene armando el complicado puzzle de intereses políticos, económicos y deportivos para hacerlo posible. Para eso fue clave el liderazgo político del presidente de Sudamérica Rugby, Sebastian Piñeyrua, que en su dupla política con Agustín Pichot golpeó todas las puertas posibles para que el proyecto viera la luz.

Después, fue cuestión que cada país encontrará su propios líderes para hacer avanzar los proyectos, y en algunos costó más que en otros. En Uruguay, el empresario y secretario general de Peñarol, Evaristo González, fue el que se puso el proyecto al hombro, acompañado de otros hombres de negocios, en un grupo que también integran Alejandro Ruibal, Gustavo Guerra y Daniel Viñas. El aporte privado fue clave para conseguir el 50% de la inversión de US$ 1 millón necesaria para poner en funcionamiento el equipo, acompañado de otro 50% invertido entre la URU y World Rugby.

Y así llegó el momento de bajar a la cancha. Como entrenador se buscó al argentino Pablo Bouza, exPuma y exintegrante del cuerpo técnico de Los Pumas, que lidera el grupo, acompañado por buena parte del staff de alto rendimiento de la URU. Y luego armar el plantel que tiene un mix entre buena parte del plantel de Los Teros y algunas figuras internacionales que llegaron a reforzar puestos clave. El objetivo es darle competencia y posibilidades de crecimiento a los jugadores de selección, pero también tener un nivel competitivo que permita a esos mismos jugadores crecer un escalón, y tener un equipo capaz de pelear por el título.

Eso es lo que se verá en cancha a partir de este miércoles. Un equipo con la filosofía de juego de Los Teros: defensa, formaciones fijas, pero intención de ser ofensivos y tener el protagonismo. Los encargados de llevarlo a cabo serán un plantel rico y extenso.

Para eso, además de figuras de Los Teros como Santiago Arata, Alejandro Nieto, Andrés Vilaseca o Nicolás Freitas, entre otros, vinieron desde el exterior jugadores como los sudafricanos Bradley Thain o Louis Conradie, los namibios Obert Nortjé y Janry Du Toit, los portugueses Jerónimo Portela y Raffaele Storti el fijiano Sireli Kaloucava o el tongano Sefo Sakalia, entre varios otros.



Pero además, es una apuesta desde el show. La Super Liga Americana quiere empezar con el pie derecho, y al menos en el caso de Peñarol, unir lo mejor de dos mundos: la popularidad de una marca internacional como Peñarol, y buena imagen de un deporte como el rugby, con sus nociones de respeto a la autoridad y trabajo duro y sacrificio. Pero además, desde su lanzamiento en diciembre de 2019 se mostró una línea que busca cuidar los detalles de imagen, de puesta en escena. Eso, en el caso uruguayo, se refleja en la intención de cada partido sea un show, con espectácuilos musicales, foodtrucks, interacción con la gente a través de la nueva pantalla gigante del Charrúa, entre otros puntos.

Y también con el show de esta noche, de presentación del plantel. Algo que históricamente el fútbol uruguayo no hacía, que lo empezó a imitar en los últimos años y que el rugby lo tomará desde su nacimiento. La idea es que cada partido sea un show integral, y en el amistoso ante Corithians se verán los primeros ejemplos.

El primer XV

El primer equipo titular de Peñarol Rugby será con Mateo Sanguineti, Obert Nortje y Diego Arbelo en la primera línea;

Alejajandro Nieto (que será el capitán y en un puesto diferente a su habitual como 8) y Louis Conradie en la segunda; Maxime Soneveld y Juan Juan Garese como alas y Santiago Civeta de octavo. La pareja de medios será Santiago Arata y el sudafricano Bradley Thain, los centros Della Corte e Inciarte, los wings

Storti y Freitas y el fullback Favaro.

La palabra de Evaristo González, presidente de Peñarol Rugby

“Queremos que se proyecte un equipo sólido y un trabajo que lleva más de dos meses. Que se muestre en la cancha porque queremos ser protagonistas”.

“Hay muchísimo trabajo detrás, de mucha gente. El agradecimiento es a los espónsores, y el principal a la Unión de Rugby del Uruguay, que ha sido gran partícipe involucrando a todos los clubes para que nosotros podamos con todos esos jugadores que son Teros y pertenecen a ellos, que nos acompañan en esta idea. Es un puntapié a un inico del rugby profesional, que va a lograr darle resultados a Los Teros, porque les va a dar competencia internacional y les va a permitir jugar con buenos jugadores como compañeros. Por eso trajimos jugadores de Sudáfrica, Fiji, que aportan a nuestro rugby, generando más competitividad. Lo mismo pasa en Chile, en Brasil en Paraguay”.

“El comportamiento espero que sea tal cual el de la gente del rugby, que mantenga los cánones del rugby. En el rugby no se le insulta al juez, es un colaborador imprescindible en el partido. Si hay diferencias se tratan después y siempre buscando mejor. No se escatima nunca en ninguna herramienta tecnológica para poder ser lo más justo y veraz sobre cada jugada. Cuando en el futbol se discute el var, en el rugby existe hace años y nadie duda que lo primero es la honorabilidad del juego y que si hay un error es un error humano y se corrige para el próximo partido. No tengo duda que la conducta va a ser la que tenemos en los partidos de Los Teros y que nos han acompañado desde siempre en el rugby”.

“Es un partido amistoso, que no tiene un valor de puntos para el campeonato pero se trata de la presentación de nuestro equipo. Esperamos tener un estadio decorado acorde, con foodtrucks para tener un buen servicio. Queremos presentar algo distinto, Peñarol va a entrar a una cancha de rugby y esperemos que sea protagonista. Esa es la obligación que tenemos cada vez que tomamos un deporte a cargo en Peñarol”.