Paul McCartney vio a Dios y a su esposa en forma de ardilla durante un viaje alucinógeno

Los Beatles y las drogas hicieron varios viajes juntos. Durante su etapa más psicodélica, los de Liverpool experimentaron con varias de las sustancias que estaban en boca de todos en la década de 1960, y es sabido que varias de sus canciones más emblemáticas de la última etapa tienen una fuerte influencia de las experiencias que tenían consumiendo estupefacientes para su recreación.

Paul McCartney no era el más aficionado a las drogas alucinógenas de la banda pero, sin embargo, al parecer tuvo uno de los mejores viajes de los cuatro, ya que según le confió a The Sunday Times, en una de esas experiencias psicodélicas se encontró con Dios. “Era enorme. Un muro masivo al que no se le veía el final, la cima. Yo estaba en el fondo. Algunos dirán que solo era la droga, la alucinación, pero sentimos que habíamos visto algo supremo”, dijo el músico de 76 años al medio inglés.

McCartney contó que sucedió cuando se encontraba con un amigo y otra pareja y habían decidido probar la dimetiltriptamina o DMT. “Quedamos clavados en el sofá. Y vi a Dios, esa cosa enorme e increíble, y me sentí muy honrado", agregó.

En la entrevista, que se enmarcó en una gira de medios para promocionar su nuevo disco y el tour correspondiente, aseguró que se ha permitido creer que sus seres queridos, entre ellos su difunta esposa Linda, lo están observado y esperando por él. Y que, además, vio a su esposa en forma de ardilla blanca.

Según él, le dejó “los pelos de punta”. “No tengo pruebas de que fuera ella, pero es bueno pensar que sí. Hay una parte de ti que quiere creer. Así que me permito pensar que ocurrió", dijo.