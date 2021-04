Peñarol demora el anuncio sobre la salida de Cebolla Rodríguez y genera expectativa

Peñarol continúa sin despedir formalmente en sus redes sociales al capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez. El martes, el consejo directivo fue informado que ninguno de los siete jugadores cuyos contratos vencieron el lunes después del último partido del Clausura se presentarían a entrenar el miércoles. Y así ocurrió. “Cebolla” Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Matías Britos, Robert Herrera, Juan Acosta y Giovanni González no concurrieron a entrenar a Los Aromos, cuando este miércoles Mauricio Larriera inició la preparación de la temporada 2021, en la que debutarán el martes ante Cerro Largo por primera fase de la Copa Sudamericana.

De esos siete jugadores, se anunció que solo con dos futbolistas, Acosta y Gio González intentarán negociar para extender el vínculo en condiciones económicas que favorezcan a los aurinegros, que iniciaron un plan de recortes.

Los otros cinco no continuarán en el club, fue informado en la reunión, por ajuste en el presupuesto y por proyecto deportivo, ahora bajo el paraguas de Pablo Bengoechea. El ajuste con la salida de estos jugadores y de los que se fueron entre enero y marzo (Xisco, Cristian Bravo y Jonathan Urretaviscaya), el club se ahorra US$ 320.000 al mes en salarios.

Como forma de homenajearlos y agradecer a los cinco jugadores que no continuarán, este miércoles, Peñarol fue anunciando uno a uno en sus redes sociales el final del vínculo con el club.

Empezó a las 14.31 con Robert Herrera.

Finalizado el vínculo de Robert Herrera, el agradecimiento desde el club por su profesionalidad y el deseo de éxito en sus nuevos desafíos. pic.twitter.com/XqJ5bai6U9 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 31, 2021

Siguió a las 16.01 con Britos: "El Club Atlético Peñarol agradece a Matías Britos, quien demostró su calidad profesional y humana en su paso por el club. Finalizado su vínculo con nuestra institución, el deseo de éxito en sus nuevos desafíos", y recordó que jugó 30 partidos y convirtió ocho goles.

El Club Atlético Peñarol agradece a Matías Britos, quien demostró su calidad profesional y humana en su paso por el club. Finalizado su vínculo con nuestra institución, el deseo de éxito en sus nuevos desafíos.



✅ 30 partidos jugados

⚽ 8 goles pic.twitter.com/LMnm6IyC6Q — PEÑAROL (@OficialCAP) March 31, 2021

Una hora después, a las 17.10, despidió a Estoyanoff y al mismo tiempo le abrió las puertas para volver en otra función: "¡HASTA PRONTO, LOLO! Muchas gracias, @loloestoyanoff, por defender estos colores de la manera en que lo haces. El club te espera pronto, en una nueva función". Recordó los cuatro Campeonatos Uruguayos que ganó, el título de una Supercopa, 277 partidos oficiales y 57 goles.

¡HASTA PRONTO, LOLO!



Muchas gracias, @loloestoyanoff, por defender estos colores de la manera en que lo haces.



El club te espera pronto, en una nueva función.



🏆🏆🏆🏆 4 Campeonatos Uruguayos

🏆 1 Supercopa Uruguaya

✅ 277 partidos oficiales

⚽️ 57 goles pic.twitter.com/eouqTlB8ej — PEÑAROL (@OficialCAP) March 31, 2021

Luego, a las 18.58 despidió a Novick: "¡MUCHAS GRACIAS POR TODO, MARCEL! Finalizado el vínculo entre Marcel Novick y Peñarol, desde el club solo hay palabras de agradecimiento a un gran referente dentro y fuera de la cancha", y recordó que ganó cuatro Campeonatos Uruguayos, una Supercopa, jugó 127 partidos y anotó 2 goles.

¡MUCHAS GRACIAS POR TODO, MARCEL!



Finalizado el vínculo entre Marcel Novick y Peñarol, desde el club solo hay palabras de agradecimiento a un gran referente dentro y fuera de la cancha.



🏆🏆🏆🏆 4 Campeonatos Uruguayos



🏆 1 Supercopa Uruguaya



✅ 127 partidos

⚽️ 2 goles pic.twitter.com/RJ5exRHXpg — PEÑAROL (@OficialCAP) March 31, 2021

¿Y Cebolla Rodríguez? Nada. Ni una mención a la salida del capitán, quien es el quinto jugador que anunciaron en el consejo del martes que no continuará.

A raíz de esto, ¿el capitán sigue en el club? Desde la institución informaron a Referí que el jugador no está en el proyecto deportivo para 2021, como se informó el martes en el consejo, y que la aspiración del futbolista de continuar con una reducción salarial, tampoco está en los planes del club.

El jugador propuso reducir hasta 70% su salario y pasar a cobrar US$ 20.000, pero para el club se transforma en una erogación que no está en sus planes, mucho menos después de haber quedado eliminado de la fase de grupos de la Libertadores tras la victoria de Rentistas el miércoles ante Liverpool. Esto implica que no cobrará US$ 3.000.000 y podrá aspirar a US$ 900.000 de la Copa Sudamericana, si en primera fase supera a Cerro Largo.

Diferentes gestiones de actores del fútbol y de Peñarol quieren un acuerdo para que Cebolla siga en el club, al que volvió en 2017 y ganó dos títulos del Campeonato Uruguayo. En los últimos 50 meses, el capitán estuvo en Los Aromos.

El jugador no se quiere ir de esta forma y desde el año pasado, cuando aceptó renegociar una deuda de US$ 1.100.000 que el club tiene con él y que el capitán cobrará en cuatro años, está proponiendo extender por seis meses su vínculo y con un contrato a rendimiento.

La decisión del consejo directivo del martes fue contundente, Cebolla Rodríguez y otros cuatro jugadores no continuarán en 2021. No está en los planes en el proyecto deportivo, pero el club no anuncia el final de su ciclo en redes sociales y crece la incertidumbre, a pesar de la decisión tomada.