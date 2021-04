Así se convirtió en héroe Nicolás Rossi, el golero de Rentistas

No estaba entre los candidatos a convertirse en figura del partido. Ni siquiera sabía si iba a jugar frente a Liverpool. Nicolás Rossi, el golero de Rentistas de 22 años, fue el protagonista fundamental de la victoria por penales de su equipo que se clasificó a la final del Campeonato Uruguayo frente a Nacional y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. En la definición desvió tres remates seguidos.

El abrazo final de Nicolás Rossi.

Rossi, a quien le dicen Foca, ingresó al equipo porque el titular, Yonatan Irrazabal, no se recuperó a tiempo de una lesión en la rodilla. Hasta último momento el cuerpo técnico esperó a Irrazabal, quien fue clave en obtención del Apertura, título que llevó a Rentistas a definir la temporada.

Penal atajado a Agustín Ocampo.

En una de las primeras jugadas del partido, Rossi quedó desairado frente al goleador Juan Ignacio Ramírez, pero lo salvó Malrechauffe en el último instante. Después fue el travesaño, en dos oportunidades, el que jugó a su favor, tras remates de Federico Pereira y Alan Medina.

En el complemento sí comenzó Rossi a convertirse en figura: le sacó un cabezazo a Ramírez y un remate a quemarropa de Gonzalo Bueno ya en el tramo final del alargue.

Penal atajado a Cándido.

Después, en los penales, atajó tres remates seguidos y se puso el traje de héroe. Su equipo perdía en la definición porque Lentinelly le atajó el segundo tiro a Villalba, pero Rossi desvió los tiros de Agustín Ocampo, de Camilo Cándido -después que Agustín Acosta también fallara frente a Lentinelly- y de Cristian Almeida.

"La pelota del último penal pesaba 300 kilos, atajarla fue un alivio", dijo Rossi a la prensa al final del partido. Admitió que la clave para atajar los penales fue la "intuición" pero también las armas que le dio Ignacio Bordad, el entrenador de goleros.

Penal atajado a Almeida.

Después que atajó el último, "se me nubló la cabeza, vi que todos venían corriendo. Todavía no caigo, no creo esto, y al final pensé en las personas que siempre están en los momentos duros, se me pasó todo por la cabeza", dijo el golero.

Debutó en el equipo principal del bicho colorado en 2016, ascendió a Primera división en 2019 y ahora disfruta el actual momento histórico del club con las finales frente a Nacional por jugar y la participación en la Copa Libertadores.