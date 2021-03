El recambio: se van los históricos, sigue Larriera y Peñarol arranca con tres meses de ventaja

Con sensaciones de tranquilidad y confianza que no son comunes después de perder un campeonato y esperar por Rentistas para saber si van a la Libertadores 2021, el consejo directivo de Peñarol sesionó este martes en forma virtual, protagonizó un “intercambio crítico” sobre lo ocurrido en el Campeonato Uruguayo que finalizó, concluyó que el equipo tuvo una temporada “malísima”, pero se enfocaron en lo que viene con la continuidad de Mauricio Larriera como entrenador y con un recambio deportivo que alimenta esperanzas para el club.

En ese contexto, sin reproches ni enojos, con sinceramientos y "mucha autocrítica", explicaron a Referí quienes participaron de la reunión que terminó este martes a la hora 21.45 (después de más de tres horas de actividad), el nuevo Peñarol está en marcha y continúa con el plan que ya pusieron en diciembre, desde que desembarcó Ignacio Ruglio como presidente con Pablo Bengoechea como director deportivo.

Bajo el concepto de recambio. Este martes decidieron que todos los jugadores con contratos que vencieron este lunes, tras el partido con Fénix, no vuelven a Los Aromos cuando el plantel inicie los trabajos este miércoles para la temporada 2021.

Esto quiere decir que ya no estarán ese día Cristian “Cebolla” Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Matías Britos, Robert Herrera, Juan Acosta y Giovanni González.

Los cinco primeros no seguirán en el club. Ni el mensaje que envió el capitán que está dispuesto a reducir un 70% del salario lo pone en carrera para continuar. Razones económicas (US$ 20.000 de salario mensual que equivale al 30% que planteó recibir) y deportivas (el club realiza una renovación) lo dejan fuera de carrera en el nuevo Peñarol.

El club realizará gestiones para renovar exclusivamente a Acosta y a Giovanni González. En cualquiera de los dos casos no depende del club, sino del jugador y sus representantes. Si aceptan continuar con salarios ajustados a la nueva realidad de la institución, continúan, explicaron.

Este miércoles Peñarol empieza a preparar la temporada sin saber si el martes próximo debuta en la Sudamericana o si su nuevo año deportivo comienza en la semana del 21 de abril en la Copa Libertadores. Depende del resultado de la semifinal Rentistas-Liverpool. Si gana Rentistas debuta el martes a las 21.30 ante Cerro Largo en el Viera por la primera fase de la Copa Sudamericana, y juega la revancha una semana después en el Campeón del Siglo. Eso le reporta US$ 200.000 y si avanza a la fase de grupos US$ 900.000. Si gana Liverpool, va a la Libertadores y recibe US$ 3.000.000 en premios.

Larriera iniciará los trabajos pensando en el martes próximo, sin Agustín Dávila que se integrará después de las finales con Liverpool ni su última incorporación Pablo Cepellini, quien aún no llegó a Uruguay.

Ya trabaja con el plantel el otro refuerzo que tendrá, Nicolás Schiappacasse.

Es aspiración de Peñarol contratar otro volante central, aunque este paso queda sujeto a si juega Libertadores o no.

Quien sigue, de los que terminaban contrato es el húngaro Crisztian Vadocz.

Larriera lleva tres meses de ventaja

El entrenador de Peñarol comienza con ventaja con relación a otros equipos que cambiarán de entrenador, incluido Nacional.

Larriera, quien asumió en enero, arrancará la temporada 2021 con el equipo base que moldeó en las 15 fechas del Clausura.

Si el martes debe debutar en la Libertadores ya tiene la oncena con la que terminó el Clausura y logró un funcionamiento que ilusiona a los dirigentes: Dawson; Maxi Pereira, Formiliano, Kagelmacher, Piquerez; Giovanni (es el único que no tiene contrato), Vadocz, Gargano, Torres; Álvarez Martínez y Terans. En esa oncena tiene que ingresar a Schiappacasse y Cepellini.

Los ajustes económicos y las formas

Con el final de algunos vínculos de los contratos más pesados para la economía de club, Peñarol asiste también a un nuevo comienzo.

Sin Jonathan Urretaviscaya, Xisco Jiménez, Christian Bravo, que se fueron entre enero y marzo, y los contratos que finalizaron este lunes (Cebolla Rodríguez, Estoyanoff, Novick, Britos y Herrera) Peñarol se ahorra US$ 320.000, explicaron desde el club.

Suma los salarios de las llegadas de Maximiliano Pereira, Schiappacasse y Cepellini, pero se ahorra US$ 250.000 por mes, informaron.

Con estos ajustes, Peñarol conseguirá que el recorte en 2021 por salarios en el plantel principal sea de US$ 3.000.000 en un año. El mismo ingreso que recibiría si juega la fase de grupo de la Libertadores.

El próximo recorte será en junio, en ese caso menor salvo que se alejen del club Dawson, Formiliano y Kagelmacher, a quienes pretenden del exterior y que quedaron con los sueldos importantes, después de Gargano.

En diciembre 2021 cuando finalicen los contratos de Nahuelpan y Gargano Peñarol reducirá US$ 1.500.000 al año y eso forma parte de la proyección de disminución para 2022.

En el plan de reducción de presupuesto, Peñarol ahorrará más de US$ 4.500.000 en salarios de futbolistas con los contratos que vencieron al final el Uruguayo 2020 y los dos que culminarán en diciembre 2021.

Además, también cambiaron las formas en el club.

Este martes se conoció a través de las redes sociales que Larriera seguirá siendo el entrenador.

Finalizado el análisis de la temporada 2020, realizado entre el Consejo Directivo y el Director Deportivo, se avanzará trabajando a partir de mañana conjuntamente al cuerpo técnico en la conformación del plantel.

Un posteo del club oficializó la decisión de la directiva cuando aún estaban reunidos en forma virtual los consejeros.

Las bases del nuevo Peñarol

El recambio que impulsa Peñarol, bajo la conducción deportiva de Bengoechea, trasciende los nombres y apunta a un plan que tiene como objetivo en tres años tener una base del plantel del club y contar con la menor cantidad de jugadores foráneos.

Para ello, buscará llenar solo los lugares en los que el equipo carece de futbolistas formados en la cantera y que pueden tener un lugar en el primer equipo.

Bengoeche tiene cuatro premisas para la conformación de los equipos a partir de este mes de abril 2021:

1) El plantel se arma desde el club, esto implica contratar menos jugadores y mejor.

2) darle prioridad a las formativas, ver qué jugadores faltan, en qué puestos no hay en Tercera ni en Cuarta con proyección para Primera, y cubrir exclusivamente esos espacios, para evitar tapar a quienes vienen creciendo desde la cantera.

3) arropar a los productos del club y procurar que se consoliden en Primera.

4) formar a los nuevos líderes con el sello de Peñarol.

Otro de los temas que informó Bengoechea este martes es que impulsa un ajuste en los sistemas de entrenamiento en Los Aromos con más horas de actividad para los futbolistas en el complejo deportivo.