Peñarol fue denunciado en Conmebol por una frase en su camiseta en el clásico; Nacional se desliga del hecho

Peñarol fue denunciado en el formulario de Conmebol por la frase que utilizó en su camiseta durante el clásico del jueves pasado por Copa Sudamericana.

Los aurinegros jugaron frente a Nacional con la camiseta del Curcc y la siguiente leyenda: "Primer clásico de la historia. 15 de julio de 1900. Peñarol 2-0".

El mensaje fue advertido por el veedor de la Conmebol en ese partido y así lo dejó estampado en el formulario. Nacional, que fue local en esa oportunidad porque el encuentro se disputó en el Gran Parque Central, negó a través de su delegado Enrique Campos, que su club fuera el denunciante, tal como circuló en programas partidarios de Peñarol.

"Es absolutamente falso que Nacional denunciara algo así. Cuando vi el formulario del partido me llamó la atención, pero no tiene nada que ver con nuestro club", dijo Campos en Hora 25 de radio Oriental.

El reglamento de Conmebol señala que "la exhibición de mensajes políticos, religiosos, comerciales, personal o slogans en cualquier idioma o forma por jugador u oficial en el uniforme, camiseta bajo el uniforme, equipamiento (bolsas, botellas, squeezes, coolers, bolsas médicas, etc.) e incluso en el cuerpo es prohibida durante el partido o en cualquier actividad relativa al partido (calentamiento, reconocimiento de campo, conferencia de prensa, entrevista en la zona mixta, flash interview, etc.)".

El incumplimiento de esta disposición "conllevará la imposición de las siguientes sanciones al responsable, por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol: en la fase preliminar y fase de grupos, con una multa de al menos US$ 5.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de US$ 8.000. En la fase de octavos de final, cuartos de final y semifinal, con una multa de al menos US$ 8.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de US$ 10.000. En la final, con una multa de al menos US$ 15.000".

El actual estadio tricolor fue inaugurado el 25 de mayo de 1900 en un partido que disputaron Curcc y Deutsher. Casi un mes después, Curcc enfrentó a Nacional.

La decisión de Peñarol llegó unos días después de la polémica generada por la plaqueta que le entregó Nacional el pasado domingo 4 de julio cuando se enfrentaron por el Apertura después de 92 años sin jugar un clásico en esa cancha, que molestó a los aurinegros.