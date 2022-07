Peñarol sigue empantanado en un plantel que ya no tiene respuestas para Larriera

A Mauricio Larriera nadie le puede decir que no lo intenta. El hombre cambia nombres, sistema y disposiciones tácticas buscando que su Peñarol reaccione. Pero no hay caso. El equipo está sumido en una crisis futbolística y de confianza que va mucho más allá de lo que el entrenador campeón uruguayo en 2021 puede lograr con los recursos humanos que dispone y exprime.

Peñarol empató 0-0 con Fénix y el Torneo Intermedio se aleja como un barco que se pierde en el horizonte. Pero mucho más preocupante que eso, la Tabla Anual lo tiene a 10 puntos de distancia de un sólido Nacional y a nueve de un Liverpool ganador. ¿Alcanzará con cerrar esta semana incorporaciones de nivel para pelear el Torneo Clausura y así meterse en la definición del Campeonato Uruguayo?

Por lo visto en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, hace rato que Peñarol está jugado a esa carta. Pero el problema que se le agrava fecha a fecha es que sin Tabla Anual difícilmente hay Campeonato Uruguayo. Y en los Intermedio, el aurinegro siempre regala puntos y posibilidades.

Larriera no quiere, pero tampoco puede. Contra Fénix no tuvo a Kevin Dawson (gastroenterocolitis), Ramón Arias (se operó de una narina y no entrenó a la par del grupo en dos semanas) ni Walter Gargano (sinovitis de rodilla) y debió meter mano en el equipo.

Diego Battiste

Bentancourt: palomita fallida

Repitió el sistema táctico utilizado en el último partido (un 4-3-3 bien marcado), pero buscó variantes tácticas para tener más peso en el área y capacidad de definición. Por esa razón, le ordenó a Ignacio Laquintana llegar siempre a posición de definición en el centro del área mientras Ruben Bentancourt fijaba referencias e intentaba generar espacios desde su posición de delantero centro.

Diego Battiste

Laquintana cargó en el juego aéreo jugando hacia adentro

Los primeros 30' de Peñarol fueron muy buenos. De lo mejor en esta época oscura. Algo similar a aquel oasis que se vio contra Deportivo Maldonado.

El equipo salió muy enchufado, decidido, fue intenso, vibró, no se entretuvo en tenencias insípidas e inofensivas. Se mostró profundo, sobre todo por izquierda con un Nicolás Rossi vivaz y encarador. Hasta Juan Manuel Ramos se animó de entrada con un par de incursiones ofensivas profundas.

Pero otra vez falló en la puntería.

Ceppelini se lo perdió solo contra el joven golero Agustín Requena que fue la mejor figura del partido. Bentancourt metió un zurdazo muy elevado. Rossi falló cara a cara con el golero con la pelota picándole mansita enfrente (tras buen cabezazo de Laquintana entrando por sorpresa al área).

Diego Battiste

Rossi lamenta un gol: tuvo dos y no pudo anotar, pero armó buenas jugadas

Después, el golero de Fénix hizo lo suyo: le cerró el arco a Rossi en una jugada donde Ceppelini jugó rápido un tiro libre, le sacó una bomba al propio Ceppelini desde el borde del área y cuando Peñarol abandonó las formas y se puso el saco del ímpetu se quedó sobre la línea con dos pelotas venenosas paridas en pelotas quietas: un cabezazo de Ramos y un desvío del Toto Núñez que luego convirtió Agustín Da Silveira en fuera de juego.

Diego Battiste

Da Silveira, el gol y el festejo que no fueron

Fénix salió a jugar con tres marcadores centrales, pero los carrileros (Roberto Fernández-Agustín Alfaro) también se metieron en la cueva en el primer tiempo. Eso hizo que Andrés Schetino e Ignacio Sosa no hicieran pie en el mediocampo y que los tres puntas (Fabián Estoyanoff-Mariano Nichele-Gustavo Viera) jugaran divorciados del resto.

En el complemento, el equipo de Ignacio Pallas cambió la postura. Adelantó a los carrileros, pobló mejor el mediocampo con un buen ingreso de Camilo Núñez, desactivó los circuitos de generación de Peñarol, perturbó el armado de Ceppelini y el despliegue de Agustín Álvarez Wallace y así radió a Rossi de su influencia en el juego.

Larriera echó mano a Lucas Viatri quien no trajo respuestas. En cambio, Sergio "Toto" Núñez fue mucho más influyente por su fortaleza física, generando un penal que Andrés Matonte desestimó después en consulta con el VAR.

Diego Battiste

Lo que pudo ser penal terminó en falta de ataque

Si Peñarol no hizo un gol jugando un muy buen primer tiempo se caía de maduro que menos iba a hacerlo jugando a lo mismo que a jugado en todo el Apertura, la Copa Libertadores y en lo que va del Intermedio.

Y así, fue a pesar de que estuvo a centímetros de hacerlo en una pelota quieta sucia en el final.

A Larriera solo le falta probar con Dawson de 9. Pero con lo que tiene no alcanza y Peñarol está jugado a esperar que las soluciones vengan de afuera y en un tiempo de adaptación récord. ¿Habrá tiempo? Quedan nueve puntos para terminar el suplicio del Intermedio y si la ventaja en la Anual se sigue ampliado pueda que todo termine siendo en vano.

La ficha

Peñarol:

Neto Volpi 6

Matías Agurregaray 4

Hernán Menosse 6

Agustín Da Silveira 5

Juan Manuel Ramos 6

Agustín Álvarez Wallace 5

Damián Musto 5

Pablo Ceppelini 5

Ignacio Laquintana 4

Ruben Bentancourt 4

Nicolás Rossi 6

DT: Mauricio Larriera

Fénix:

Agustín Requena 8

Guillermo Pereyra 5

Andrés Barboza 7

Juan Álvez 6

Roberto Fernández 5

Andrés Schetino 5

Ignacio Sosa 5

Agustìn Alfaro 4

Fabián Estoyanoff 3

Mariano Nichele 4

Gustavo Viera 6

DT: Ignacio Pallas

Cambios en Peñarol: 63' Lucas Viatri x R. Bentancourt, 72' Sergio Núñez x N. Rossi y 87' Máximo Alonso x D. Musto

Cambios en Fénix: 45' Ignacio Pereira (5) x Nichele y Camilo Núñez (6) x A. Alfaro, 65' Gonzalo Vega (5) x F. Estoyanoff y 80' Agustín Amado x I. Sosa

Cancha: Campeón del Siglo

Jueces: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Héctor Portillo. Daniel Rodríguez (cuarto) VAR: Javier Burgos y Santiago Fernández.

Amarillas: 4' A. Alfaro (F), 20' D. Barboza (F), 54' D. Musto (P), 59' J. M. Ramos (P), 71' L. Viatri (P), 85' M. Aguirregaray (P), 90'+1' P. Ceppelini (P), 90'+5' A. Amado (N)