Ruglio habló sobre las posibles llegadas de Trindade, Silvera, Carneiro, Martirena y el Pato Sánchez, ¿qué dijo?

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio expresó antes del partido que el aurinegro ante Fénix por la cuarta fecha del Torneo Intermedio que Peñarol intentará cerrar entre lunes y martes entre cuatro y cinco incorporaciones para el Torneo Clausura. El período de pases vence el viernes.

Hasta el momento, los aurinegros tienen firmado a Nicolás Milesi, quien entrena en Los Aromos desde el 23 de junio y arreglados de palabra a Kevin Méndez y Yonatthan Rak.

"Lo de Kevin ya hay algún papel adelantado, Milesi ya lleva unas semanas entrenando en Los Aromos y lo de Rak creo que se firma mañana", expresó Ruglio en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.

"Hay cuatro o cinco jugadores más que en las próximas horas van a llegar", afirmó.

Consultado sobre el posible retorno de Trindade y de la llegada del centrodelantero Maximiliano Silvera, goleador del Campeonato Uruguayo 2021 con Cerrito y que emigró a Juárez de México, Ruglio contestó: "Entre lunes y martes se va a saber todo", dando a entender que se negocia con esos dos jugadores.

Trindade fue factor decisivo para la conquista del Uruguayo 2021 al anotar dos agónicos goles en la última fecha del Clausura contra Sud América y al ganar ese título, Peñarol se metió en la final del Uruguayo donde venció a los penales a Plaza Colonia.

Staff Images / CONMEBOL

Trindade, 29 años y sin chances en Pachuca

Trindade lleva jugados en Pachuca 14 partidos pero solo en dos fue titular este año.

Silvera tiene 24 años y en 15 partidos jugados en Juárez aún no ha hecho goles. Pero en Cerrito, en 2021, hizo 21 tantos en 30 encuentros.

"Queremos tener el plantel confirmado dos días antes de que cierre el período de pases", manifestó.

Ruglio dijo que la chance de Brahian Alemán ya está caída: "Él mismo me dijo que no tiene forma de salir de Gimnasia por la situación del equipo y con el tiempo que hace que no está en la posición que estaba; por eso seguimos por otro camino".

Consultado sobre la posibilidad de Gonzalo Carneiro, de gran momento en Liverpool, Ruglio respondió: "No sé si está descartado, puede estarlo si se va a México pero no se ha ido. No estamos esperando por él, tenemos alternativa con dos nueves clásicos, de gol, uno uruguayo y otro de afuera".

Diego Battiste

Gonzalo Carneiro, gran figura en Liverpool

El sábado, tras el triunfo ante Rentistas 2 a 0 donde fue figura, Carneiro dijo que tiene cláusula de salida solo al exterior pero que hasta fin de año se quiere quedar en Uruguay.

Por el lateral Gastón Martirena de Liverpool, el presidente de Peñarol contestó: "Seguimos negociando con Liverpool, pero la realidad es lo que dice (José Luis) Palma (presidente de Liverpool), que él va a competir para ganar el Uruguayo y el poderío que le entregue a sus competidores le va a restar poderío a su equipo y eso es respetable".

Diego Battiste

Gastón Martirena, lateral con explosión

Por Carlos "Pato" Sánchez, Ruglio no se mostró ilusionado por sus condiciones contractuales en un grande de Brasil, Santos: "Le queda un año de contrato, si bien quería cumplir el sueño de estar en Peñarol no es sencillo".

Leonardo Carreño

Carlos Sánchez en Santos

Sobre las bajas que tendrá el plantel, el presidente de Peñarol no quiso dar pistas: "No vamos a entrar en eso porque los que están van a estar hasta el final (del Intermedio); el resto vamos a esperar a último momento, sin trancarlos para que puedan conseguir equipo, lo hablamos en la diaria y tenemos una lista de salida".