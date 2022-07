Kevin Méndez es la tercera incorporación de Peñarol para el Clausura 2022

Peñarol y Defensor Sporting llegaron este mediodía a un acuerdo por el traspaso de Kevin Méndez.

La llegada del extremo de 26 años se había trancado el lunes porque el jugador tiene contrato con Defensor Sporting y los violetas querían percibir un dinero para liberarlo.

En tal sentido, le pidieron a Peñarol un adelanto por la cuota que los aurinegros recibirán próximamente por el pase de Joaquín Piquerez.

El lateral fue vendido a Palmeiras en junio del año pasado a cambio de US$ 3.800.000 de los que US$ 1.200.000 serán para Peñarol y US$ 1.300.000, por mitades iguales, para River Plate y Defensor Sporting.

Según informó Tirando Paredes y confirmó Referí con la dirigencia de River Plate, el pase se está pagando en cuotas. Peñarol cobra y transfiere el dinero que le corresponde a los otros dos clubes. River lo recibe y le da su parte a Defensor Sporting.

Palmeiras ya pagó cuatro cuotas de US$ 90 mil y ahora debe abonar un monto fuerte US$ 1 millón. La última propuesta que le hizo Alberto Ward, presidente de los violetas, a Ruglio, el pasado domingo, no fue aceptada por los aurinegros y desde entonces el pase está estancado.

Las partes se pusieron finalmente de acuerdo en una cifra que no fue revelada, pero la situación se destrabó porque Defensor Sporting se quedó con un 10% de la ficha para el caso de que el jugador sea transferido.

Méndez jugó el Sudamericano de Argentina y el Mundial sub 17 en Emiratos Árabes Unidos 2013 y el Mundial sub 20 de Nueva Zelanda 2015 con la selección uruguaya.

Peñarol le vendió la ficha a Roma en US$ 1 millón a principios de 2015. En enero de 2014 jugó contra Olimpia unos minutos en un amistoso de verano. El entrenador era Jorge Goncálvez.

Roma lo cedió a Perugia, en Serie B, donde no jugó en el primer semestre de 2015.

Pasó por Lausana de Suiza donde lo dirigió Walter Pandiani, en Viterbese de Italia, en Serie C, Karpaty Lviv de Ucrania en la temporada 2018-2019 y en 2020 pegó la vuelta al fútbol uruguayo para enrolarse con Defensor Sporting.

En los violetas disputó 66 partidos y anotó siete goles. Se fue al descenso tras la temporada 2020, se quedó en el equipo y fue importante para devolverlo a Primera.

En Peñarol reforzará un puesto donde deberá ganarse el lugar entre los Ignacio Laquintana, Brian Mansilla, Máximo Alonso, Alejo Cruz y Nicolás Rossi. La ventaja que tiene con respeto a estos jugadores es que Méndez también puede jugar atrás de la referencia neta de ataque en un sistema táctico de 4-2-3-1.

En la presente temporada, Méndez jugó 16 partidos entre Apertura e Intermedio, 13 de ellos como titular.