Las dos caras nuevas que tuvo la práctica de Peñarol del jueves

Peñarol se prepara para un duelo clave por el Torneo Intermedio y la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo 2022. El aurinegro recibirá a Liverpool este domingo en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 18.00 con la obligación de ganar los tres puntos para seguir con chances de disputar la final del segundo torneo del año y también para quedar a un punto de los negriazules en la Anual.

En la práctica del jueves hubo dos caras nuevas en el plantel.

Por un lado fue nuevamente ascendido el zaguero juvenil Pablo López quien ya había integrado el banco de suplentes en la final de la Supercopa Uruguaya contra Plaza Colonia, en el Campus de Maldonado.

Se trata de un zaguero de pierna zurda, ganador de duelos tanto por abajo como por arriba y que ofrece buena salida con el pie.

Fue el segundo marcador central del equipo que en febrero se coronó campeón de la Copa Libertadores sub 20 en Quito.

López tiene 20 años, es oriundo de Flores y llegó a Peñarol a los 13 de la mano de Alfredo Pintos.

Fue campeón en Séptima, en Cuarta y en la Libertadores sub 20.

@LibertadoresU20

Pablo López festejando el título de campeón sub 20 en Quito

Hizo el baby fútbol en Independiente de Flores siguiendo los pasos de sus hermanos Alan e Ignacio.

Alan se probó en River Plate, Peñarol y Defensor Sporting. Ignacio en aurinegros y violetas. Pero a Pablo lo fueron a buscar a Flores.

"Es muy tranquilo, desde chico, y se toma con mucha clama y profesionalidad su carrera. Está dedicado al fútbol, pero está terminando sexto año de liceo. Es muy comprometido dentro de la cancha donde muestra mucha personalidad", dijeron a Referí desde su círculo íntimo.

Su familia es toda hincha de Peñarol y sus padres intentan no perderse ni uno de sus partidos. Su padre es Joselo López, actual vicepresidente del PIT-CNT.

Al logro más grande de su carrera, la Libertadores sub 20, sus padres no pudieron ir por las restricciones del covid-19, y cuando tuvieron la posibilidad de ir a las etapas finales no lo hicieron por cábala.

"En los partidos difíciles siempre juega bien", afirmaron.

En el clásico de Tercera que Nacional le ganó a Peñarol el martes 2-0 para conquistar el Apertura de la divisional, López llegó con lo justo porque venía recuperándose de un desgarro. Fue al banco de suplentes, entró de lateral con la expulsión de Matías González pasó a la zaga y sobre el final, para intentar el empate, terminó de centrodelantero.

López fue convocado por Mauricio Larriera ya que Edgar Elizalde está suspendido por expulsión, Hernán Menosse por quinta amarilla y Matías González no puede jugar por haber visto la roja en Tercera, ya que la sanción también aplica para Primera.

Nicolás Milesi, la primera alta

Tras rescindir contrato con Montevideo City Torque y firmar con Peñarol el pasado 12 de junio, el volante Nicolás Milesi saltó a la cancha para entrenar con los colores auriengros.

@OficialCAP

Nicolás Milesi entrenó diferenciado con los colores de Peñarol

El futbolista no entrenó a la par del grupo porque no podrá saltar a la cancha hasta que comience el Torneo Clausura.