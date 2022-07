Kevin Méndez se despidió de Defensor con una emotiva carta: vuelve a Peñarol

El volante Kevin Méndez se despidió de los hinchas de Defensor Sporting con una emotiva carta que publicó en redes sociales. El futbolista vuelve a Peñarol, el club que lo formó.

Méndez escribió: "A través de este mensaje escrito por mí, quiero agradecerles de todo corazón por tanto cariño y respeto durante estos dos años y medio juntos. Pasamos de todo y se bancaron las peores, pero siempre apoyaron y estuvieron ahí. Acerté y equivoqué muchas veces, pero dí todo de mi. Siempre. Lloré, reí y sentí un alivio tremendo cuando regresamos a primera. Le agarré un cariño tremendo al club. Siempre voy a querer lo mejor y que Defensor vuelva a estar donde merece. Tienen un club divino y eso los hace diferentes. Gracias, de corazón".

Peñarol y Defensor Sporting llegaron a un acuerdo por el traspaso de Méndez.

La llegada del extremo de 26 años se había trancado el lunes porque el jugador tiene contrato con Defensor Sporting y los violetas querían percibir un dinero para liberarlo.

En tal sentido, le pidieron a Peñarol un adelanto por la cuota que los aurinegros recibirán próximamente por el pase de Joaquín Piquerez.

El lateral fue vendido a Palmeiras en junio del año pasado a cambio de US$ 3.800.000 de los que US$ 1.200.000 serán para Peñarol y US$ 1.300.000, por mitades iguales, para River Plate y Defensor Sporting.