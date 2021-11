Peng Shuai: una estrella del tenis chino acusa de abuso sexual a un alto funcionario

La estrella del tenis chino Peng Shuai ha acusado públicamente de agresión sexual a un funcionario comunista retirado.

En una publicación en la red social china Weibo, Peng dijo que el exviceprimer ministro Zhang Gaoli la "obligó" a tener relaciones sexuales con él.

La acusación se convierte en la primera de este tipo en contra de uno de los principales líderes políticos del país.

La publicación fue borrada de internet en China y las búsquedas de Peng, exnúmero uno en el ranking de dobles de tenis, fueron aparentemente restringidas.

Zhang decidió no responder a las acusaciones.

Getty Images Zhang Gaoli, exviveprimer ministro de China fue señalado de acoso sexual.

El expolítico, de 75 años, fue viceprimer ministro de China entre 2013 y 2018, y un estrecho aliado del presidente chino Xi Jinping.

"Sé que alguien de su altura, viceprimer ministro Zhang Gaoli, diría que no tiene miedo", escribió Peng en su post. "Pero diré la verdad sobre usted aunque eso solo signifique golpear una gran roca con una piedrecita, o´la autodestrucción de una polilla que ataca una llama".

La tenista, de 35 años, reveló que la primera vez que Zhang la coaccionó fue después de que ella visitó su casa para jugar tenis.

"Esa tarde no di mi consentimiento para hacerlo y después no pude dejar de llorar", escribió. "¡Me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones contigo!".

Durante el relato, Peng reconoció además que no cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones.

"No tengo pruebas. Ha sido imposible conseguir alguna. No hay registro de audio, ni de video, solo mi experiencia distorsionada, pero muy real".

El #MeToo de China

La publicación de la estrella del tenis en las redes sociales es el último acontecimiento de una serie de casos del movimiento #MeToo en China.

Uno de ellos fue el de la popular presentadora de televisión, Zhou Xiaoxuan, quien denunció a través de un escrito -que se hizo viral en 2018- el abuso de su colega, Zhu Jun.

Getty Images Zhou Xiaoxuan es una figura feminista del movimiento #MeToo de China.

El artículo hizo que muchas otras personas contaran sus propias experiencias de acoso sexual contra Zhu, quien ha negado todas las acusaciones.

Aunque Zhou emprendió acciones legales contra Zhu, el caso fue desestimado en septiembre.

Los tribunales chinos rara vez conceden audiencias a este tipo de casos y el país solo ha aprobado recientemente una legislación que define, de una manera clara, el acoso sexual.

En su carrera como tenista, Peng ganó dos trofeos de dobles femeninos de Grand Slam, el primero en Wimbledon en 2013 y el segundo en el torneo de Roland Garros en 2014, ambos junto a la taiwanesa Hsieh Su-wei.

Medidas drásticas y soluciones creativas

Por Kerry Allen, analista de medios de comunicación de China

Peng Shuai es una gran estrella. Así lo confirman los siete millones de resultados que su nombre arroja en en el motor de búsqueda más popular de China, Baidu.

Sin embargo, hay indicios de enormes restricciones en la popular red Sina Weibo -el equivalente chino de Facebook- para evitar que se hable de ella.

Allí, una búsqueda de su nombre sólo muestra unos 700 resultados y no se puede acceder a su cuenta a pesar de que tiene más de medio millón de seguidores.

Los usuarios de Weibo tampoco pueden ver los comentarios publicados sobre el tema, pues los resultados de las búsquedas en la red social solo muestran las publicaciones de las cuentas verificadas de los medios de comunicación gubernamentales. Ninguno es de personas comunes.

Habitualmente, cuando un tema se vuelve sensible, las restricciones en los resultados de las búsquedas se imponen. En China, la restricción total de palabras o nombres importantes ha hecho que la censura parezca mucho más obvia.

Los principales dirigentes de China, pasados y presentes, han sido durante mucho tiempo palabras sensibles en Sina Weibo.

Los usuarios no pueden buscar los comentarios ordinarios dejados por los usuarios sobre el máximo órgano ejecutivo de China. A cambio, solo ven las publicaciones de los medios oficiales.

No obstante, los usuarios de las redes sociales tienen desde hace tiempo soluciones creativas para hacer oír su voz. Por ejemplo, algunos hablan de Peng comentando las publicaciones de otra tenista, Zhang Shuai.

Desde hace años, los usuarios también utilizan las palabras "arroz" y "conejo" para hablar del movimiento #MeToo, aprovechando que las palabras chinas para arroz y conejo se pronuncian "me too".

