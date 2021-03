Personas de 70 a 75 años: pese a ser grupo de riesgo, no hay una fecha clara de vacunación

"Los mayores de 65 años constituyen la población de mayor riesgo frente al covid-19”, decía una guía publicada el 11 de mayo de 2020 por el Ministerio de Salud Pública (MSP), y el 1º de marzo, en el comienzo de la vacunación contra el covid-19, el MSP ennumeró los “objetivos operativos” de la inoculación y en primer lugar estableció “priorizar la vacunación de las poblaciones de mayor riesgo ante la infección covid-19”.

Pero si bien la Comisión Nacional Asesora de Vacunación habilitó la inoculación con Sinovac hasta los 70 años, las autoridades no han dado señales claras de cuándo comenzará la vacunación para personas de entre 70 y 75 años. El problema de la población de esa edad es que está atrás en la lista de las prioridades de uso de las disponibles de Pfizer y no está incluida en la recomendada para recibir las de Sinovac.

Hasta ahora, luego de la población esencial que ocupó los primeros 10 días de vacunación (maestros, bomberos, policías y mlitares) y del personal médico más expuesto al virus, que terminará de vacunarse el martes, el primer grupo de edad priorizado es el de personas de entre 50 y 70 años, que podrán vacunarse desde el miércoles con Sinovac. Luego se prevé vacunar a los adultos mayores que viven en residenciales, con parte del segundo cargamento de Pfizer, que arribará al país esta semana.

Además, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que los siguiente tres miércoles llegarán nuevos embarques de 50 mil dosis de Pfizer, y las siguientes cuatro semanas vendrán de a 66 mil. En mayo van a llegar más de 92 mil por semana.

Con esas dosis, los primeros en ser vacunados serán adultos mayores que viven en residenciales. Luego, mayores de 85, de 80 y de 75 años.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio dos respuestas sobre la vacunación para personas de entre 70 y 80 años y se refirió a las vacunas de AstraZeneca que llegarán por el mecanismo Covax, aunque las declaraciones no fueron contundentes.

Primero, consultado sobre esa franja etaria en el programa Desayunos informales, Salinas respondió: “Va a ir 85 (años) y como el cangrejo para atrás. 80, 75 y a esa altura me va a estar llegando la vacuna de AstraZeneca, que no tengo la fecha de embarque. Si la tuviera, ya está, pero ahí tengo 148 mil dosis más, con lo cual estaría cubriendo a los mayores de 70”.

Inés Guimaraens El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el día que se vacunó con Sinovac

Días después, dijo en el programa Saber vivir mejor, de canal 10, que con la cuarta entrega de Pfizer, que será en la semana que empieza el 22 de marzo, la agenda se abrirá para la franja de 80 a 84 años, “y la semana siguiente sigo”, se limitó a decir Salinas.

Luego agregó: “También en el medio puede ser que me venga AstraZeneca (…) han pasado cosas con AstraZeneca”, dijo en referencia a la suspensión de la vacunación con esas dosis en algunos países de Europa por la aparición de coágulos en 30 personas. “Todo es evidencia a revisar”.

Sin embargo, el ministro confirmó que “por una razón de sensibilidad” en el próximo embarque de Pfizer estarán contempladas las personas en situación de calle que utilizan los refugios.

Por su parte, la inmunóloga María Moreno, integrante del grupo ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, justificó, en diálogo con radio Carve, la decisión de no emplear la Coronavac para mayores de 70. Moreno recordó que, si bien su uso no está contraindicado para esa franja etaria, aún no hay evidencia suficiente de los ensayos clínicos disponibles. "Previendo que van a llegar vacunas que sí sabemos que van a ser efectivas, aunque sea un poco más tarde, es que hicimos el énfasis en esperar un poco más y vacunar adecuadamente a esa población", sostuvo.

Al ser consultada sobre por qué la Comisión sí dio el visto bueno para extender su uso para mayores de 60, Moreno respondió que recientemente la revista especializada The Lancet publicó resultados de ensayos de fase I y fase II que muestran que la respuesta inmune en esa franja etaria (de 60 a 70) es comparable a la que la vacuna presenta en adultos jóvenes.

Además se agrega otro problema: de la quinta semana (29 de marzo) en adelante se deberá empezar a dar la segunda dosis de Sinovac, lo que limitará la posibilidad de seguir ampliando grupos, siempre y cuando haya vacunas.

La falta de contundencia en las afirmaciones sobre la vacunación para personas de entre 70 y 80 años va en línea con la desconfianza con la que el gobierno ve la implementación del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el cual llegarán las vacunas de Astrazeneca.

Así lo demostró también el propio presidente, Lacalle Pou, que este jueves dijo: “Lo que ha sido claro es que el mecanismo Covax no ha sido el mecanismo que todos pensamos que iba a ser, de hecho, todo el mundo ha conseguido las vacunas baipaseando al mecanismo Covax. Cuando uno participa de estos organismos internacionales, supone que va a tener resultados más contundentes de los que tuvimos”.

En entrevista con El Observador, el secretario de Presidencia dijo que esperan que “sobre fin de marzo” lleguen 48 mil vacunas del Covax y que entre la “sexta y octava semana” lleguen 100 mil más. “Estamos pidiendo la secuencia restante”, señaló.

Según el último informe epidemiológico con datos hasta el 28 de febrero, la edad media de quienes murieron fue de 76 años y las personas de entre 65 y 74 años requirieron el mismo nivel de ingresos hospitalarios que la franja de 75 años en adelante.