Petinatti: "Quieren comprar Azul para tener a Malos Pensamientos"

“¿Te vas de Azul? Decime la verdad, ¿Océano compró Azul?”, le preguntó Luis Alberto Carballo a Orlando Petinatti esta tarde en el living de Algo Contigo. “Todo el mundo compra radios porque están baratas. Viste que hay muchos cambios”, le contestó en tono jocoso el locutor que, a priori, esquivó la pregunta.

Entre charla y juego, los comunicadores continuaron el ping pong. Carballo le consultó a Petinatti si son reales los rumores que circulan de que Gonzalo Cammarota –quien tendrá el último programa de Justicia Infinita este martes en Océano FM– se iría a Concierto Urbana FM y que esa radio pasaría a ser parte del grupo de radios que integran Del Sol, El Espectador y Latina. “No sé, yo estoy enfocado a lo que es mi programa. (En los) de menos de un punto, no”, dijo el conductor de Malos Pensamientos, en referencia a las mediciones radiales y los puntos de audiencia.

Pero entre idas y vueltas Petinatti precisó: “¿Vos querés preguntarme si tuve alguna reunión con algún directivo de otra radio? No, no tuve”.

Orlando Petinatti @OPetinatti responde a las críticas: “los que me dicen facho no tienen idea de lo que es el fascismo”. pic.twitter.com/jNeq8FOfbQ — Algo Contigo (@AlgoContigo4) November 4, 2019

“Que hay algún directivo de otras radios que quiere comprar Azul para tener a Malos Pensamientos en sus grillas, sí. Pero no es un tema mío, es un tema de directivos de radios”, agregó el comunicador. Además, contó que además de Pablo Lecueder, habría “dos ofrecimientos más de radios y de multimedios que quieren comprar Azul”.

Malos Pensamientos se emitió en Océano hasta 2003, cuando por diferencias económicas se fue de esa radio. Por eso, Carballo le pregunto si volvería a trabajar allí. “Yo he trabajado 13 años en Océano ¿Sabés por qué Lecueder compró ese lugar? Para Malos Pensamientos. No lo digo yo, lo dijo él”, contestó.

“Yo no terminé bien. Pero con los años nos hemos reencontrado. Tuvimos una linda charla en 2010. Lecueder fue uno de los que le dio manija a (Alejandro) Beisso para que Malos Pensamientos esté en Azul. Yo le agradezco eso”, argumentó el comunicador.

Petinatti dijo también que Lecueder “siempre quiso tener a Malos Pensamientos en la grilla” y apuntó a la retórica: “¿Quién no quiere tener un programa que marca y factura?”.

Por otro lado, el locutor habló de su postura crítica frente al gobierno y sentenció: “Los que me aman y los que no, tienen que reconocer que soy auténtico (…) Para mí sería muy fácil hacerme el pelotudo. Me fue muy bien con este gobierno y con todos los demás”.

Para Petinatti, “hay mucho periodismo militante” y “el que se calla es cómplice”.