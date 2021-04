Plan Ceibal espera poder entregar computadoras para Bachillerato a partir de junio

La suspensión de la presencialidad, la vuelta a clases virtuales y la asistencia obligatoria a las aulas a distancia puso el tema de la conectividad nuevamente sobre la mesa. En este marco, el presidente del Plan Ceibal, Leonardo Folgar, anunció que sobre mediados de año llegará una partida de computadoras que permitirán "empezar a pilotear programas de entregas de dispositivos en Bachillerato".

Según dijo en el programa Doble click en radio Del Sol, la distribución a los estudiantes se podrá realizar "cuando finalice el recambio de equipos en primero de ciclo básico", es decir, a partir del mes de junio.

La entrega de dispositivos será una novedad para los alumnos de segundo ciclo. Hasta ahora, "no era mandato de Ceibal atender más allá de tercer año de ciclo básico, pero a partir de la ley de presupuesto del año pasado se logró esa posibilidad", aseguró Folgar.

El anuncio se da luego del reclamo del colectivo de Familias Organizadas por la Educación Media Pública, que, entre otras solicitudes, pidió que se extendiera el acceso a dispositivos del Plan Ceibal también a los estudiantes de educación media superior.

Difusión Plan Ceibal

La entrega se podrá realizar a partir del mes de junio.

No obstante, Folgar expresó que la distribución no será posible adelantarla incluso pese a la suspensión de los cursos presenciales, en tanto los dispositivos no están en Uruguay. "Hay bastantes dificultades con el tema de compra de equipos en el mundo en general. Nosotros pudimos hacer la orden de compra en tiempo y forma, y los atrasos no nos han afectado tanto, pero no es la situación global", explicó.

Además, aseguró que esta nueva suspensión de cursos presenciales el sistema se encuentra en una situación "muy superior" y con "mayor robustez" respecto al año pasado. Folgar aseguró que los récords de uso y acceso "no dejan de superarse" e informó, por ejemplo, que entre el 1 y el 24 de marzo hubo en el entorno de 492 mil accesos a la plataforma Crea, una cifra "muy superior incluso a los números de 2020".

Destacó, asimismo, que durante el año pasado unos 12 mil docentes participaron de instancias de capacitación y formación para ofrecer educación a distancia. Ahora "hay un uso mucho más experto de las plataformas", dijo Folgar.

Agregó que hay una madurez en un montón de aspectos de Ceibal y un recorrido "bien interesante", lo que "no quita que el escenario de virtualidad total es un escenario al que nos vemos orillados por el control de la situación sanitaria". En este sentido, Folgar explicó que el escenario más propicio para el aprovechamiento de las herramientas de las plataformas es uno en donde se puede tener presencialidad.