Policía que investigó fichas a Bergara y Carrera ofreció a Astesiano acceso a sistema policial, aunque declaró lo contrario en el Parlamento

El director del Sistema de Información del Ministerio del Interior, Fabricio Fagúndez, ofreció accesos al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) –una plataforma informática interna de la Policía y con uso restringido– al exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, según surge de los chats a los que tuvo acceso El Observador.

Fagúndez dirigió la investigación interna que ordenó el Ministerio del Interior luego de que se conociera que Astesiano recibió el pedido de una empresa estadounidense para elaborar fichas sobre los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera con información personal de ambos, luego de que presentaran la denuncia penal contra el gobierno por el acuerdo firmado con la empresa belga Katoen Natie.

Pero además, Fagúndez fue uno de los jerarcas que asistió a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para explicar el uso de El Guardián y otros sistemas internos de la Policía, junto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y otras autoridades. Esa convocatoria fue motivada por la divulgación de otros chats en los que Astesiano ofreció a un empresario argentino hacer uso de El Guardián para asuntos particulares.

En esa comisión, el funcionario policial aseguró –contrario a lo que había escrito a Astesiano en marzo de este año– que Astesiano no tenía y nunca tuvo acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública.

"En primer lugar, quiero dejar en claro que el señor Astesiano no tenía usuario del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y nunca lo tuvo", se lee en la taquigráfica del pasado 21 de noviembre, disponible en la página web del Parlamento.

Sin embargo, meses antes había intercambiado varios mensajes con el entonces jefe de los custodios. En ellos le pedía a Astesiano (según los chats que divulgó M24 y a los que accedió El Observador) que le pasara "listado con cédula y correo" de las personas que necesitaban acceso al sistema para que fueran habilitados.

En otro momento se refieren a una persona –sobre quien Astesiano demostraba interés– y el jerarca policial responde: "Lo voy a auditar, a ver si saco algo con su usuario en el SGSP (...) A Colman ya lo habilito, en todo caso habría que decirle a los que compartían su usuario, que después que los demás tengan lo suyo, que cambien la clave".

Contradicción en el Parlamento

En la comisión del Senado la discusión se centró en el uso de El Guardián, un sistema de escuchas al que solo se puede acceder mediante una orden judicial.

Según consta en la taquigráfica, el senador frenteamplista Óscar Andrade preguntó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, si la custodia presidencial tenía acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, a lo que Heber respondió que "no", y luego dio la palabra a Fagúndez, quien comenzó su respuesta aclarando que Astesiano no tenía acceso a esa plataforma.

"Todas las investigaciones registradas en el sistema son reservadas desde el 2017. Esto implica que quienes pueden ver la denuncia en todo su desarrollo, básicamente, es el pequeño equipo de trabajo que se conforma para esa investigación. Estamos hablando de cinco o seis policías, dependiendo del tipo de investigación de que se trate. Todas las personas que están por fuera de ese equipo no pueden ver la investigación. Aunque el señor Astesiano tuviera acceso tampoco podría tenerlo a esa información, porque todos los casos están reservados, pero reitero que no tenía acceso al sistema", continuó el comisario.

Fagúndez luego explica que el sistema es "modular" y tiene "420 tipos de roles y permisos distintos", lo que implica que para acceder a información de una unidad específica (él ejemplifica con las unidades de Violencia de Género y Caminera) hay que tener un permiso específico para ello, y ese permiso te impide a la vez otras unidades.

El director reconoció que la custodia puede "ver o consultar información de personas y vehículos requeridos", pero "eso no significa que tengan acceso a las investigaciones finales", sentenció.

Luego Fagúndez volvió a ser consultado por el acceso de Astesiano al sistema para obtener datos de movimientos migratorios, y el comisario volvió a contestar que "no tenía acceso", y reafirmó que "todo lo que se hace" allí "queda auditado; absolutamente todo".

"No puedo abundar en más detalles porque hay una investigación, pero lo que es seguro es que no tenía acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública y que, por lo tanto, desde allí tampoco tenía acceso a información relativa a movimientos migratorios. Al no tener usuario, no tenía esa información; al menos por cuenta y orden suya, no tenía", expresó el director de Interior.

Investigación por fichas a Bergara y Carrera

investigar el pedido que recibió Astesiano para elaborar fichas sobre Bergara y Carrera por parte de la empresa especializada en en seguridad Fagúndez fue el encargado dede la empresa especializada en en seguridad Vertical Skies con sede en Miami.

La investigación que lideró Fagúndez –según un comunicado del Ministerio del Interior divulgado en la noche de este miércoles– concluyó que no hubo ingresos irregulares a la ficha con los antecedentes de Bergara, aunque sí hubo un ingreso irregular a la de Carrera por parte de una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración que cumple funciones en Aceguá. Ingresó en agosto de este año. A partir de su detección, fue sumariada y separada del cargo.