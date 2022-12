Tres días después de pedido de Astesiano a subdirector de Policía, imputaron a su exyerno por violencia doméstica

Tres días después de que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano le pidiera ayuda al subdirector de la Policía Héctor Ferreira porque su hija estaba sufriendo violencia doméstica, la Justicia formalizó al exyerno del entonces custodio presidencial, según reconstruyó El Observador.

En el chat divulgado por radio Sarandí, al que también accedió El Observador, Astesiano le contó a Ferreira que su hija estaba viviendo una situación de violencia con su exnovio. El dos de la Policía le pidió que le pasara el número de teléfono del hombre para "para que Inteligencia le viche todo. Redes todo".

"El novio me la está enloqueciendo", aseguró Astesiano en un chat del 1° de junio. "El loco anda armado, va salir requerido. La está hostigando", afirmó el excustodio.

Astesiano pregunta "sobre la posibilidad de conseguir a alguien" que pase frente a su casa. "Solo si se puede. Si lo agarro yo lo mato a este hdp. Hoy andaba amenazando", continuó.

"¿Que hacés, hermano? Sí, tranqui... Pásame la dirección", le respondió el jerarca policial.

Astesiano le pasó la dirección y le comentó: "Él sabe cómo entrar hoy amenazó a mi hijo por celular".

"Ok, yo me encargo", dijo Ferreira.

El excustodio le envió una foto y le dijo "mirá".

"¿Son postas esas nenas?", preguntó el subjefe sobre lo que parecen ser armas. "Se lo paso a Inteligencia que se lo coman en dos panes", aseguró.

"Mi hija nunca las vio las pistolas pero dice que sí que los amigos son terribles que el siempre le cuenta", dijo Astesiano.

"Pásame el número de él", escribió Ferreira. "Para", preguntó el excustodio. "Para que Inteligencia le viche todo. Redes todo", explicó el subjefe.

"Instagram me dice. Pará que te mando", respondió Astesiano.

Luego puso "va para ahí móvil policial que puso el ministro por orden de Luis", agregó el excustodio.

"¿Vos fuiste a alguna repartición policial?", le preguntó en otro momento Ferreira.

Astesiano le dijo que sí, que estaba con su hija y con la "jefa" de la comisaría. "Pasame el nombre", le pidió Ferreira, y el excustodio lo hizo.

"Ya D'Elía la llama... aguantame ahi", aseguró el subjefe, en referencia al titular de la Jefatura de Montevideo, Mario D'Elía.

El 4 de junio, tres días después de esa conversación, fue formalizada la investigación contra su exyerno ante la Justicia por pedido de la fiscalía. Se le imputó un delito de violencia doméstica agravado. Fuentes del ministerio dijeron a El Observador que el caso ya estaba en fiscalía y que el pedido de imputación no tuvo relación con la solicitud que le hizo Astesiano a Ferreira. Tiempo después fue condenado a través de un proceso abreviado.

En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que Ferreira derivó la denuncia a una Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género. Indicaron que “se tramitó como toda denuncia de un ciudadano común”. “Ello demuestra la falsedad de la noticia surgida de los chats”, expusieron.

Ferreira le había dicho a Astesiano que Mario D'Elía llamaría a su hija para coordinar acciones. "De verdad sos un grande me has dado terribles manos", le contestó Astesiano. A lo que Ferreira respondió: "Tranqui... Siempre he sido así, hermano".