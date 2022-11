Senado convoca a sesión extraordinaria en "repudio de las prácticas" contra Bergara y Carrera

La Cámara de Senadores convocó una sesión extraordinaria para este jueves a las 17:30 luego de que la empresa Vertical Skies solicitara al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que armara "dos fichas" con información personal para "atar" a los legisladores y evitar que llevaran a la Justicia la concesión del puerto a la empresa Katoen Natie.

"La Cámara de Senadores se reunirá, a solicitud de varios señores Senadores, en sesión extraordinaria mañana jueves 1° de diciembre, a la hora 17:30, para informarse de los asuntos entrados y a fin de plantear una cuestión de fueros en repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático (espionaje realizado a dos integrantes de este Cuerpo, los señores Senadores Mario Bergara y Charles Carrera)", confirma la página web del Parlamento.

La sesión se convocó luego de la reunión interpartidaria que se realizó este miércoles en el Senado en el que "todos los partidos manifestaran su rechazo", afirmó la vicepresidenta Beatríz Argimón. Sin embargo, la solicitud de la sesión se convocó únicamente con las 11 firmas del Frente Amplio.

En principio, había algunas dudas por parte de Argimón de que la sesión se pudiera realizar dado que el jueves estaba previsto recibir diferentes delegaciones para tratar la reforma del sistema previsional. "Esperemos la convocatoria para el día de mañana porque es un tema muy importante para nosotros y la institucionalidad", señaló la senadora frenteamplista, Lilián Kechichian.

La convocatoria no cayó bien en algunos integrantes del oficialismo. "Cuando había un consenso lógico de solidarizarse con los senadores que aparecieron en el chat de Astesiano, el Frente Amplio pretende transmitir que hubo espionaje en nuestro gobierno. Que investiguen todo, pero que vayan a relatar al comité. Yo no me presto al enchastre", señaló el senador nacionalista, Sebastián Da Silva en su cuenta de Twitter.