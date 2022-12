Policía que lideró investigación interna en Interior por fichas a senadores también hablaba con Astesiano

El policía que está al frente del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) Fabricio Fagúndez fue el encargado de liderar la investigación interna que buscó determinar si hubo policías que entraron de forma irregular a las fichas de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera. En chats divulgados por La Diaria, a los que accedió El Observador, un representante de la empresa Vertical Skies le encomendó al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, buscar las fichas policiales de ambos luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie.

De la carpeta de la investigación surge que Fagúndez intercambia mensajes con Astesiano en los que el excustodio le pide favores personales, según informó M24 y confirmó El Observador. La investigación que lideró Fagúndez concluyó que no hubo ingresos irregulares a la ficha con los antecedentes de Bergara y que sí hubo un ingreso irregular a la de Carrera.

Se trató de una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración que cumple funciones en Aceguá. Ingresó en agosto de este año. A partir de su detección, fue sumariada y separada del cargo.

Los chats de Astesiano con el representante de Vertical Skies

"A ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, dice uno de los chats entre el gerente general y Astesiano divulgados por La Diaria. Tras hacer el pedido, el individuo vuelve a insistir días más tarde: "buen día, Ale, tenés mi pedido, ficha de los 2 individuos".

A ese mensaje, Astesiano responde: "Buen día, a las 15 estoy en la zona lo otro hablé todo" y el siguiente mensaje del gerente dice: "Ok me arrimo entonces a la torre?". Luego intercambian mensajes de audio y el tema recién vuelve a aparecer en abril. "Buen día Ale, tenés ficha sobre estos dos hombres?". La respuesta es nuevamente por audio y luego vuelven a contactarse para coordinar un encuentro en Torre Ejecutiva. Luego, el tema no vuelve a aparecer.

El último intercambio de mensajes es del 22 de setiembre, mientras el custodio acompañaba al presidente y sus hijos en las vacaciones en Costa Rica. Tres días después, Astesiano fue detenido en la residencia de Suárez y Reyes, en el marco de la causa que investiga la falsificación de partidas de nacimiento para darle pasaportes falsos a ciudadanos rusos. Luego, fue imputado por asociación para delinquir, entre otros delitos.