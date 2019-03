Popu Coin, la primera criptomoneda uruguaya

Acceder a la primera criptomoneda uruguaya en funcionamiento comercial implica un ejercicio de abstracción y un procedimiento bastante simple. La moneda se llama Popu Coin y funciona solamente en el restaurante y cafetería Club Natural y Popular (Bulevar España 2643). Hay que descargar la aplicación Trust Wallet, comprar con plata cierta cantidad de Popu Coins en el mismo local; y se recibe la misma cantidad más un porcentaje extra en los Popu Coins. Ese crédito virtual que se obtiene, se maneja mediante la misma aplicación.

“El Popu Coin es un token de utilidad”, explicó Diego Rodríguez, el programador de 28 años que implementó esta criptomoneda. Token es como se le dice habitualmente a las monedas digitales o criptomonedas. El que sea de utilidad significa que fue creada para tener una aplicación práctica (pagar en un restaurante concreto) y no para especular con inversionistas mediante subidas y bajadas de cotizaciones. “Es una moneda estable. Un Popu equivale a un peso”, agregó Rodríguez.

La idea surgió porque los responsables del local habían creado una moneda interna que llamaron Popu Yenes, cartones y papeles que equivalían a crédito en el local y que usaban tanto los clientes como los empleados. Rodríguez era cliente habitual del lugar y así se enteró de ese sistema, cosa que, a su vez, lo llevó a proponerles hacer una criptomoneda propia.

“Una vez que me empecé a enterar de esta tecnología, de todo lo que se habla sobre los contratos inteligentes y los protocolos de transferencias de datos descentralizados lo comenté en mi clase. Y me encontré con que nadie tenía mucha idea y que tampoco les preocupaba demasiado”, contó. Así empezó a investigar por su cuenta en cómo se crean las criptomonedas y cómo funcionan.

“Cuando vi la posibilidad de implementar lo que había aprendido, les dije a los del Popu que podíamos hacer un dinero descentralizado para tener una economía interna. Es decir, que podíamos crear ese token de utilidad”, añadió. Así implementó el sistema en cuestión de pocas semanas.

El sistema funciona sobre Ethereum, que es un protocolo de transferencia de datos muy popular en el mundo de las criptomonedas, ya que se lo considera seguro y práctico (al menos desde el punto de vista de un programador). “Pagar en una criptomoneda es más seguro que pagar en pesos porque los billetes los podés falsificar. Además el de Ethereum es un sistema descentralizado en el que no hay un solo servidor”, explicó a Cromo.

En la jerga de quienes están en el tema, al igual que otras criptomonedas, el Popu Coin es, más que una moneda virtual, un contrato inteligente. O sea, es un programa que se ejecuta bajo ciertas condiciones y del modo en que los usuarios lo quieren; es el programa que se ejecuta para transferir, por ejemplo, 100 Popu Coins de la app del cliente a la app del bar para pagarles un café.

“Para pagar con métodos convencionales hay que recurrir a una tarjeta de crédito, un banco o a Pay Pal. Lo que tienen estos contratos inteligentes es que no existen intermediarios, sino que hay un protocolo de información que corre en decenas de computadoras en todo el mundo y al que accedés solo con tu clave, porque la lógica matemática interna del sistema lo hace seguro. Es decir, no es necesario que seas parte del sistema bancario”, comentó el programador.

Y agregó: “Creo que la economía descentralizada es la economía del futuro. Por ejemplo, que un pago de transferencia internacional por banco te puede llevar tres o cuatro días, depende del banco y sus sistemas, más la comisión que variará según lo que se transfiera. Con una criptomoneda eso te lleva segundos y el costo de transacción es el mismo siempre, centavos de dólar, sea la cifra que sea”.

Comprar criptomonedas desde Uruguay

Para comprar, por ejemplo, las populares Bitcoins o Litecoins, no siempre valen los pagos con tarjetas o transferencias de Paypal, de modo que a veces conviene apelar a intermediarios si no se quiere investigar y aprender cómo hacerlo de modo independiente. En Mercado Libre aparecen al menos cuatro anuncios de personas que ofrecen criptomonedas. Por otra parte, el sitio Local Bitcoins registra que en Uruguay hay cinco personas que venden criptomonedas, dos de los cuales solo aceptan efectivo para empezar las transacciones. Finalmente está la web www.cripto.uy, que oficia como un cambio para compra y venta, aunque no respondieron un intento de contacto de Cromo.