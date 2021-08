Presidenta de la Jutep: "Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa"

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino, afirmó que la falta de recursos humanos y presupuestales está dificultando enormemente el trabajo y afectando así la calidad y el tiempo de respuesta a las consultas que reciben. “Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa”, subrayó la jerarca, al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda este jueves.

La Jutep pidió al Parlamento modificar los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas para que le asignen un presupuesto de aproximadamente $ 1 millón. El organismo pidió que se contemplen excepciones para favorecer a los trabajadores y poder aumentar el personal. Signorino destacó que sin los recursos que se piden, “la Jutep no puede cumplir debidamente sus cometidos” porque al no tener profesionales ni capacidad para contratar no dan a basto. “A veces me pregunto si realmente quieren que la Jutep funcione como el órgano superior de control contra la corrupción”, agregó.

En el documento Compromiso por el País, firmado por los socios de la coalición gobernante, se habían comprometido a “fortalecer” tanto a la Junta de Transparencia y Ética Pública como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y al Tribunal de Cuentas. Sin embargo,en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Ejecutivo al Parlamento la promesa no fue cumplida-.

La presidenta de la Jutep también indicó que cuentan con 11 funcionarios, de los cuales solamente dos son pases en comisión, ya que las otras ocho vacantes no logran ser completadas por la falta de la posibilidad de crecimiento, remuneración o de postular a concurso. Agregó que si bien se está trabajando y los trámites están saliendo, no se está haciendo “en el tiempo que quisiéramos ni con la precisión ni con la dedicación que deberíamos”.

Los jerarcas informaron que en el último año además de recibir las declaraciones juradas de bienes que los funcionarios están obligados a presentar, con el surgimiento de la pandemia se han amplificado las denuncias que reciben de áreas que no son de sus competencias, como por ejemplo el incumplimiento con la normativa de los protocolos para el coronavirus. En este sentido, y porque la Jutep se encarga de dar respuesta a cada caso, se lo direcciona al Ministerio de Salud Pública o a quien corresponda, pero esto hace que se pierda también tiempo y recursos en aspectos que sobrepasan al trabajo de la junta.

Los diputados cuestionaron algunos aspectos de los artículos, como el hecho de que para el contrato de profesionales el presupuesto que se pidió es sumamente acotado. Los jerarcas respondieron que también entendían que el país se encuentra en una situación delicada y que se trata de un dinero simbólico.

Uno de los diputados consultó a los integrantes de la Jutep si actuaban de oficio ante presuntos hechos de corrupción. Ante esto, Jorge Doldán el vocal del organismo dijo que no se actúa de oficio principalmente porque no dan a basto. Además afirmó que su temor es “que llegue un momento en que no se tenga la posibilidad real de cumplir con los cometidos”.

Doldán señaló que las dos abogadas son pases en comisión y que “los temas de oficio merecen la misma responsabilidad que aquello que es denunciado”.

Por último Signorino afirmó: “La corrupción socava las instituciones; el hecho de tener las institucLa presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino, afirmó que la falta de recursos humanos y presupuestales está dificultando enormemente el trabajo y afectando así la calidad y el tiempo de respuesta a las consultas que reciben.“Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa”, subrayó la jerarca, al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda este jueves.

La Jutep pidió al Parlamento modificar los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas para que le asignen un presupuesto de aproximadamente $ 1 millón. El organismo pidió que se contemplen excepciones para favorecer a los trabajadores y poder aumentar el personal. Signorino destacó que sin los recursos que se piden, “la Jutep no puede cumplir debidamente sus cometidos” porque al no tener profesionales ni capacidad para contratar no dan a basto. “A veces me pregunto si realmente quieren que la Jutep funcione como el órgano superior de control contra la corrupción”, agregó.

En el documento Compromiso por el País, firmado por los socios de la coalición gobernante, se habían comprometido a “fortalecer” tanto a la Junta de Transparencia y Ética Pública como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y al Tribunal de Cuentas. Sin embargo,en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Ejecutivo al Parlamento la promesa no fue cumplida-.

La presidenta de la Jutep también indicó que cuentan con once funcionarios, de los cuales solamente dos son pases en comisión, ya que las otras ocho vacantes no logran ser completadas por la falta de la posibilidad de crecimiento, remuneración o de postular a concurso. Agregó que si bien se está trabajando y los trámites están saliendo, no se está haciendo “en el tiempo que quisiéramos ni con la precisión ni con la dedicación que deberíamos”. Los jerarcas informaron que en el último año además de recibir las declaraciones juradas de bienes que los funcionarios están obligados a presentar, con el surgimiento de la pandemia se han amplificado las denuncias que reciben de áreas que no son de sus competencias, como por ejemplo el incumplimiento con la normativa de los protocolos para el coronavirus.

En este sentido, y porque la Jutep se encarga de dar respuesta a cada caso, se lo direcciona al Ministerio de Salud Pública o a quien corresponda, pero esto hace que se pierda también tiempo y recursos en aspectos que sobrepasan al trabajo de la junta. Los diputados cuestionaron algunos aspectos de los artículos, como el hecho de que para el contrato de profesionales el presupuesto que se pidió es sumamente acotado. Los jerarcas respondieron que también entendían que el país se encuentra en una situación delicada y que se trata de un dinero simbólico.

Uno de los diputados consultó a los integrantes de la Jutep si actuaban de oficio ante presuntos hechos de corrupción. Ante esto, Jorge Doldán el vocal del organismo dijo que no se actúa de oficio principalmente porque no dan a basto. Además afirmó que su temor es “que llegue un momento en que no se tenga la posibilidad real de cumplir con los cometidos”.

Doldán señaló que las dos abogadas son pases en comisión y que “los temas de oficio merecen la misma responsabilidad que aquello que es denunciado”.

Por último Signorino afirmó: “La corrupción socava las instituciones; el hecho de tener las instituciones socavadas, es decir, débiles, atenta contra la democracia y la República”.